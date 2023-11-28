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Нужны элитные детдома. Депутат ЗС Николай Благов предлагает разобраться с абортами

Нужны элитные детдома. Депутат ЗС Николай Благов предлагает разобраться с абортами

28 ноября 2023, 13:24
Фото: Законодательное собрание Пермского края
Кроме того, эта мера призвана помочь решить демографическую проблему.

Депутат Законодательного собрания Прикамья Николай Благов предложил создать в стране психологические службы, которые должны предлагать желающим сделать аборт женщинам отдавать младенцев в детские дома. Также депутат считает, что детские дома должны быть элитными, рассказал народный избранник в интервью «КП-Пермь».

Психологическая работа с забеременевшими россиянками должна быть направлена на сохранение ребенка, даже если женщины не захотят воспитывать их, считает Благов. По его словам, практика абортов на поздних сроках беременности часто приводит к бесплодию женщины, что усугубляет «демографический провал, связанный с низкой рождаемостью в „лихие девяностые“».

Благов призвал пересмотреть уровень содержания детских интернатов и сделать их элитными. Он напомнил, что в послевоенное время «суворовские детдомы дали нам много замечательных военных специалистов».

«Мы хотим выйти с соответствующей инициативой в Законодательное собрание. У нас есть сегодня детские интернаты, давайте пересмотрим их уровень содержания. У нас существуют элитные техникумы, вузы, мы должны создать подобные детские дома, скажем, с математическим, с инженерным уклоном» — считает член фракции ЛДПР.

#Общество#Законодательное собрание#Детские дома
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