Нужны элитные детдома. Депутат ЗС Николай Благов предлагает разобраться с абортами

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Депутат Законодательного собрания Прикамья Николай Благов предложил создать в стране психологические службы, которые должны предлагать желающим сделать аборт женщинам отдавать младенцев в детские дома. Также депутат считает, что детские дома должны быть элитными, рассказал народный избранник в интервью «КП-Пермь».
Психологическая работа с забеременевшими россиянками должна быть направлена на сохранение ребенка, даже если женщины не захотят воспитывать их, считает Благов. По его словам, практика абортов на поздних сроках беременности часто приводит к бесплодию женщины, что усугубляет «демографический провал, связанный с низкой рождаемостью в „лихие девяностые“».
Благов призвал пересмотреть уровень содержания детских интернатов и сделать их элитными. Он напомнил, что в послевоенное время «суворовские детдомы дали нам много замечательных военных специалистов».
«Мы хотим выйти с соответствующей инициативой в Законодательное собрание. У нас есть сегодня детские интернаты, давайте пересмотрим их уровень содержания. У нас существуют элитные техникумы, вузы, мы должны создать подобные детские дома, скажем, с математическим, с инженерным уклоном» — считает член фракции ЛДПР.