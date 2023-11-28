Нужны элитные детдома. Депутат ЗС Николай Благов предлагает разобраться с абортами

Психологическая работа с забеременевшими россиянками должна быть направлена на сохранение ребенка, даже если женщины не захотят воспитывать их, считает Благов. По его словам, практика абортов на поздних сроках беременности часто приводит к бесплодию женщины, что усугубляет «демографический провал, связанный с низкой рождаемостью в „лихие девяностые“».