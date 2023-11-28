Обвиняемые по делу о растрате на «Протон-ПМ» внесли залог в 5 миллионов рублей

В апреле 2023 года арбитражный суд Воронежской области ввел в компании «Солвер» процедуру наблюдения. Кредиторами компании выступают АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко», АО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», налоговая и два частных предприятия без госучастия — ООО «Главинснаб» и ООО «Автомир ФВ». Долг компании перед «Уралвагонзаводом» превышает 189,4 млн рублей, НПО «Энергомаш» — 50,6 млн рублей, перед заявителем по делу «Главинснабом» — более 232,6 млн рублей. Как известно из материалов суда, инициатор банкротства «Солвера» в 2019 году заключил с должником контракт на поставку оборудования на сумму более 900 млн рублей. Споров между «Солвером» и «Протон-ПМ» в картотеке судебных дел нет, пермское предприятие на данное время не заявлялось с ходатайством о включении в реестр кредиторов.