Обвиняемые по делу о растрате на «Протон-ПМ» внесли залог в 5 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Свердловский районный суд начал рассматривать уголовное дело о растрате денег «Роскосмоса» во время перевооружения одного из цехов пермской компании «Протон-ПМ». 23 ноября обвиняемые по делу ходатайствовали о возвращении уголовного дела прокурору, но судья Татьяна Хаснуллина отказала им и основные слушания начнутся уже послезавтра, 30 ноября, в общем порядке.
На предварительном слушании 14 ноября судья назначила всем пятерым подсудимым меру пресечения в виде домашнего ареста и залога по одному миллиону рублей каждому, рассказали журналисту Properm.ru в суде.
Также суд ограничил всех обвиняемых в общении друг с другом, с адвокатами друг друга и свидетелями по делу. Им позволено общаться только с близкими родственниками и своими защитниками.
Обвиняемыми по делу проходят бывший гендиректор «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, его заместитель Валерий Голдобин, а также руководящие сотрудники ООО «Солвер», генеральный конструктор воронежской компании Радислав Бирбраер, ее учредитель компании Елена Рогатова и исполнительный директор Павел Саликов. Дело было возбуждено в ноябре 2021 года по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере по предварительному сговору. Как считает следствие, ущерб от действий обвиняемых составил более 195,8 млн рублей. Эти деньги были выделены компании Госкорпорацией «Роскосмос» для реконструкции и технического перевооружения заготовительного, механосборочного и испытательного производства ПАО «Протон-ПМ».
В окончательной редакции обвинения квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере группой лиц), следует из документов суда, речь идет о четырех госконтрактах из которых были похищены деньги. Следствие полагает, что при реализации заключенного с компанией «Солвер» госконтракта предприятию в Лядах было поставлено китайское оборудование производства Хэбэйской компании DJIA (Динцзя). Это привело к срыву госпрограммы по модернизации производства, существенному нарушению условий государственного контракта, поставке оборудования, не соответствующего требованиям технического задания. Этим обвиняемые нарушили интересы государства в области оборонно-промышленной и ракетно-космической отраслей.
Реконструкция и перевооружение заготовительного, механосборочного и испытательного производства (корпуса № 58, 30А, 1, 2 и 44)» ПАО «Протон-ПМ» проводилось в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2010–2020 годы».
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», воронежский «Солвер» являлся поставщиком пермского оборонного предприятия. На долю госконтрактов с АО «Протон-ПМ» приходилось 9,63% выручки поставщика. С 2014 по 2016 год производитель двигателей заключил с фирмой четыре госконтракта на общую сумму 948,93 млн рублей.
В апреле 2023 года арбитражный суд Воронежской области ввел в компании «Солвер» процедуру наблюдения. Кредиторами компании выступают АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко», АО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», налоговая и два частных предприятия без госучастия — ООО «Главинснаб» и ООО «Автомир ФВ». Долг компании перед «Уралвагонзаводом» превышает 189,4 млн рублей, НПО «Энергомаш» — 50,6 млн рублей, перед заявителем по делу «Главинснабом» — более 232,6 млн рублей. Как известно из материалов суда, инициатор банкротства «Солвера» в 2019 году заключил с должником контракт на поставку оборудования на сумму более 900 млн рублей. Споров между «Солвером» и «Протон-ПМ» в картотеке судебных дел нет, пермское предприятие на данное время не заявлялось с ходатайством о включении в реестр кредиторов.
Дмитрий Щенятский с 2014 года возглавлял «Протон-ПМ», в декабре 2020 года он покинул пост, новым руководителем предприятия стал Иван Краснов, до этого работваший заместителем гендиректора по экономике и финансам АО НПО «Энергомаш». В 2021 году Щенятский занял пост генерального директора ООО «Ключевые транспортные компоненты». Бывшего гендиректора «Протон-ПМ» задержали в Москве в мае 2022 года, до октября 2022 года он находился в московском СИЗО.