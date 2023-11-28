Опять сидеть дома! МЧС предупреждает пермяков о сильном снеге в Пермском крае

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В Пермском крае 29 ноября ухудшится погода. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, ночью в среду на юге региона пройдет сильный снег, в отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые отложения.
Из-за неблагоприятных погодных явлений могут происходить аварии на системах ЖКХ, заторы и ДТП на дорогах, сход снега и льда с крыш. Пермякам рекомендуют не находиться рядом с деревьями и линиями электропередач. Быть осторожнее возле крыш зданий.
При возникновении происшествий о них стоит сообщать по номерам: 101 и 112.