Опять сидеть дома! МЧС предупреждает пермяков о сильном снеге в Пермском крае

Из-за неблагоприятных погодных явлений могут происходить аварии на системах ЖКХ, заторы и ДТП на дорогах, сход снега и льда с крыш. Пермякам рекомендуют не находиться рядом с деревьями и линиями электропередач. Быть осторожнее возле крыш зданий.