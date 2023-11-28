«Не хватает места». Пермяки не могут улететь в Санкт-Петербург из-за снегопада

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
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Updated Сегодня, 03:18
В Санкт-Петербурге 27 ноября начался снегопад, который повлиял на работу аэропорта «Пулково». Вечером были задержаны 23 рейса, еще несколько рейсов вовсе отменили на фоне непогоды.
Из краевой столицы утром должны были вылететь два самолета, время вылета по расписанию одного рейса намечено на 5:20, второго — на 5:45. Расчетное время намечено на 9:00 и 10:20 соответственно.
«Не можем улететь, но хотя бы ваучер на питание дали. Люди на полу спят на втором этаже перед входом на досмотр. Не хватает места в аэропорту», — написала читательница Properm.ru.
В пресс-службе аэропорта уточняют, что работа идет в штатном режиме.
«Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. Основной причиной задержки рейсов является позднее прибытие воздушных судов в аэропорт».