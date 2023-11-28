Пермяки смогут услышать квинтет Бориса Беккера, трио Олега Бутмана и Варвару Убель

Первый день XVIII фестиваля «Джаз-лихорадка» завершится открытием джаз-клуба «Хрустальный лев». В пятницу, 8 декабря, перед любителями джаза выступит квинтет Бориса Беккера из Ижевска со специальной программой. Борис Беккер — музыкант-мультиинструменталист, исполнитель на ударных инструментах, контрабасист, аранжировщик, руководитель ансамблей.



В программе концерта будет представлена джазовая классика, эстрадные инструментальные и вокальные шлягеры. Руководитель коллектива выступит со своими сыновьями Алексеем Беккером — одним из самых ярких пианистов на российской джазовой сцене, и Стасом — певцов с исключительной джазовой манерой, незаурядными вокальными возможностями и приятным баритоном.



На закрытии фестиваля «Джаз-лихорадка» 9 декабря гостями клуба «Хрустальный лев» станут Олег и Наталья Бутман с новой программой. Их дуэт — признанный бренд на российской джазовой сцене, который радует своим искусством уже 16 лет.



Трио Олега и Натальи Бутман искусно совмещает все жанры импровизационной музыки в одном концерте. В программе и классический джаз 40-х годов, и стремительные ритмы хард-бопа и фьюжна, и веселая, зажигательная бразилия, и авторские песни на русском языке.



Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» стартовал в 2006 году при поддержке Министерства культуры Пермского края. Организатор фестиваля — Агентство новых технологий.