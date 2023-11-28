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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

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Пермяки смогут услышать квинтет Бориса Беккера, трио Олега Бутмана и Варвару Убель

28 ноября 2023, 13:23
Фото: АНО Агенство новых технологий
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Выступления пройдут в джаз-клубе «Хрустальный лев».

Первый день XVIII фестиваля «Джаз-лихорадка» завершится открытием джаз-клуба «Хрустальный лев». В пятницу, 8 декабря, перед любителями джаза выступит квинтет Бориса Беккера из Ижевска со специальной программой. Борис Беккер — музыкант-мультиинструменталист, исполнитель на ударных инструментах, контрабасист, аранжировщик, руководитель ансамблей.

В программе концерта будет представлена джазовая классика, эстрадные инструментальные и вокальные шлягеры. Руководитель коллектива выступит со своими сыновьями Алексеем Беккером — одним из самых ярких пианистов на российской джазовой сцене, и Стасом — певцов с исключительной джазовой манерой, незаурядными вокальными возможностями и приятным баритоном.

На закрытии фестиваля «Джаз-лихорадка» 9 декабря гостями клуба «Хрустальный лев» станут Олег и Наталья Бутман с новой программой. Их дуэт — признанный бренд на российской джазовой сцене, который радует своим искусством уже 16 лет.

Трио Олега и Натальи Бутман искусно совмещает все жанры импровизационной музыки в одном концерте. В программе и классический джаз 40-х годов, и стремительные ритмы хард-бопа и фьюжна, и веселая, зажигательная бразилия, и авторские песни на русском языке.

Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» стартовал в 2006 году при поддержке Министерства культуры Пермского края. Организатор фестиваля — Агентство новых технологий.

Билеты на джаз-клуб: 8 декабря, 9 декабря.

В юбилейный год фестиваль проводится под «флагом» участия лучших вокалисток России. Зрители услышат выступления обладательниц редкой джазовой вокальной культуры — выпускницу академии им. Гнесиных Анастасию Лютову («Лютый бэнд»), победительницу Первого Всероссийского конкурса джазовых коллективов в рамках Moscow Jazz Festival Варвару Убель, участницу многих джазовых фестивалей, победительницу конкурсов и обладательницу многих наград Наталью Бутман, а также пермскую вокалистку, солистку группы «Art&Cool» Татьяну Лекомцеву. Кроме того, будут выступать несколько коллективов из Перми. Билеты на все выступления вы можете приобрести здесь.

#Новости компаний#Пермь
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