После урагана в Новокузнецке отремонтируют сотню крыш домов

Posted 28 ноября 2023, 05:45
Published 28 ноября 2023, 05:45
Modified 28 ноября 2023, 05:47
Updated 28 ноября 2023, 05:47
В результате урагана в Новокузнецке пострадали 100 крыш домов. Данные об этом городские власти передали в региональный Фонд капитального ремонта. Чиновники подготовили соответствующий производственный рапорт.
Сейчас Фонд капремонта готовит решение о компенсации затрат на восстановление кровли, пишет VSE42.Ru. На управляющие компании возложена обязанность по защите крыш от попадания снега и дождя до того, как кровли зданий будут отремонтированы. Ураган прошел в городе 19 ноября.