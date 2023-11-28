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Posted 28 ноября 2023, 05:45

Published 28 ноября 2023, 05:45

Modified 28 ноября 2023, 05:47

Updated 28 ноября 2023, 05:47

После урагана в Новокузнецке отремонтируют сотню крыш домов

28 ноября 2023, 05:45
Стихийное бедствие произошло 19 ноября.

В результате урагана в Новокузнецке пострадали 100 крыш домов. Данные об этом городские власти передали в региональный Фонд капитального ремонта. Чиновники подготовили соответствующий производственный рапорт.

Сейчас Фонд капремонта готовит решение о компенсации затрат на восстановление кровли, пишет VSE42.Ru. На управляющие компании возложена обязанность по защите крыш от попадания снега и дождя до того, как кровли зданий будут отремонтированы. Ураган прошел в городе 19 ноября.

#Общество#Ураган
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