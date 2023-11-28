После урагана в Новокузнецке отремонтируют сотню крыш домов

Сейчас Фонд капремонта готовит решение о компенсации затрат на восстановление кровли, пишет VSE42.Ru. На управляющие компании возложена обязанность по защите крыш от попадания снега и дождя до того, как кровли зданий будут отремонтированы. Ураган прошел в городе 19 ноября.