Продажа алкогольного мороженого возле детских учреждений станет запрещена

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Министерство финансов представило законопроект, который предлагает ограничить содержание алкоголя в мороженом и замороженных десертах, пишет ridus.ru.
В настоящее время нет законодательных ограничений на содержание спирта в таких продуктах, поэтому оно может достигать 10%. Однако Минфин предлагает установить предельное содержание спирта на уровне 1,2%, сравнивая его с напитками на основе брожения, квасами и напитками со специфическим растительным ароматом.
Данное предложение вызвано необходимостью контроля за продажей алкогольного мороженого в парках и около детских учреждений.