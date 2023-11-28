Продажа алкогольного мороженого возле детских учреждений станет запрещена

В настоящее время нет законодательных ограничений на содержание спирта в таких продуктах, поэтому оно может достигать 10%. Однако Минфин предлагает установить предельное содержание спирта на уровне 1,2%, сравнивая его с напитками на основе брожения, квасами и напитками со специфическим растительным ароматом.