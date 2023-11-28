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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Продажа алкогольного мороженого возле детских учреждений станет запрещена

Продажа алкогольного мороженого возле детских учреждений станет запрещена

28 ноября 2023, 12:28
Фото: 1MI
Минфин предложил законопроект, который предусматривает ограничение содержания алкоголя в мороженом до 1,2% с целью защиты детей от доступа к алкоголю.

Министерство финансов представило законопроект, который предлагает ограничить содержание алкоголя в мороженом и замороженных десертах, пишет ridus.ru.

В настоящее время нет законодательных ограничений на содержание спирта в таких продуктах, поэтому оно может достигать 10%. Однако Минфин предлагает установить предельное содержание спирта на уровне 1,2%, сравнивая его с напитками на основе брожения, квасами и напитками со специфическим растительным ароматом.

Данное предложение вызвано необходимостью контроля за продажей алкогольного мороженого в парках и около детских учреждений.

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