«Пятерочка» запустила новогоднюю акцию с 2500 призами

В новогодней игре каждый день покупателям будут доступны три попытки пройти уровень, а при наличии подписки «Пакет Х5» каждый день можно получать еще одну попытку. Кроме того, каждая покупка от 600 рублей дает дополнительную попытку в игре. Также их можно получить, обменяв баллы лояльности или оставив согласие на рекламные коммуникации. Баллы можно обменять и на игровые бустеры, которые помогут быстрее пройти игровые уровни.