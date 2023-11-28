РЭО: Инвестиции в перерабатывающий завод в Липецкой области составили 3,5 млрд рублей

«РЭО оказал софинансирование проекту в Липецкой области в форме предоставления льготного займа из средств, полученных от размещения облигационного выпуска», — сообщил Денис Буцаев. Он напомнил, что выпуск разместили 24 ноября, а объем направляемого финансирования на формирование объекта составлял 3,518 миллиарда рублей при общей стоимости проекта в 3,702 миллиарда рублей. Ожидается, что, благодаря проекту регион к 2030 году выйдет на показатели по 100-процентной обработке отходов и двукратному снижению захоронения отходов согласно стандартам национального проекта «Экология». В связи с этим Буцаев особо указал на оперативность сроков реализации проекта, поскольку соответствующее концессионное соглашение заключили в начале 2023 года, при этом на сегодня инвестором уже завершены работы по проектированию. В основе проекта — современные российские технологии, аналогов которым по ряду позиций не найти даже в ближнем зарубежье, подытожил глава РЭО.