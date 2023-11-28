РЭО: Инвестиции в перерабатывающий завод в Липецкой области составили 3,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
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Updated Сегодня, 16:49
Во время визита руководитель РЭО вместе с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым рассмотрели детали проекта. Об этом информирует gorod55.
«РЭО оказал софинансирование проекту в Липецкой области в форме предоставления льготного займа из средств, полученных от размещения облигационного выпуска», — сообщил Денис Буцаев. Он напомнил, что выпуск разместили 24 ноября, а объем направляемого финансирования на формирование объекта составлял 3,518 миллиарда рублей при общей стоимости проекта в 3,702 миллиарда рублей. Ожидается, что, благодаря проекту регион к 2030 году выйдет на показатели по 100-процентной обработке отходов и двукратному снижению захоронения отходов согласно стандартам национального проекта «Экология». В связи с этим Буцаев особо указал на оперативность сроков реализации проекта, поскольку соответствующее концессионное соглашение заключили в начале 2023 года, при этом на сегодня инвестором уже завершены работы по проектированию. В основе проекта — современные российские технологии, аналогов которым по ряду позиций не найти даже в ближнем зарубежье, подытожил глава РЭО.
Обработку отходов на объекте предполагается проводить с применением технологии ручной и автоматической сортировки. При этом отбору подлежат 15 полезных фракций. Ожидается, что объем отбора вторичного сырья должен достичь 15%, объем утилизации путем компостирования — 35% (70 тысяч тонн в год).
Реализация проекта осуществляется в рамках подписанного между регионом и ООО «СтройСельхозГарант» концессионного соглашения по созданию экотехнопарка Липецкого района. Новый объект строится для обслуживания нужд города Липецка, а также Липецкого, Задонского и Хлевенского районов области. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается до конца 2024 года. Развитие инфраструктуры в регионе нацелено на формирование экономики замкнутого цикла.
Стоит напомнить: РЭО — получатель государственной субсидии, которая обеспечивает компенсацию затрат на выплату купонного дохода в объеме 90% от ключевой ставки Банка России и финансирование до 95% от стоимости проекта. С начала 2023 года РЭО разместил девятый выпуск ценных бумаг, при этом общий размер средств, выделенных на развитие отрасли обращения с ТКО, должен составить около 29,908 миллиарда рублей.