Руководитель ПГНИУ прокомментировал информацию о закрытии Ботанического сада

Информация о закрытии появилось из-за того, что сотрудники неправильно поняли внутреннюю переписку: «Речь шла о территории университета на участке в микрорайоне Голый мыс. Сейчас этот участок не используется. Одним из вариантов его развития является создание питомника и природной зоны для жителей», — пояснил Германов.