Руководитель ПГНИУ прокомментировал информацию о закрытии Ботанического сада

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Исполняющий обязанности ректора ПГНИУ Игорь Германов прокомментировал информацию о том, что университет может лишиться Ботанического сада. По его словам, он и все сообщество вуза не допустит его закрытия.
Информация о закрытии появилось из-за того, что сотрудники неправильно поняли внутреннюю переписку: «Речь шла о территории университета на участке в микрорайоне Голый мыс. Сейчас этот участок не используется. Одним из вариантов его развития является создание питомника и природной зоны для жителей», — пояснил Германов.
По словам руководителя вуза, они совместно с компаниями-партнерами планируют только развивать ботанический сад, его уничтожение недопустимо из-за уникальной коллекции краснокнижных растений.
«К сожалению, руководство Ботанического сада не стало ждать разъяснений, а вышло в СМИ с недостоверной информацией. Я готов к встрече с сотрудниками, чтобы достичь взаимопонимания», — подытожил Германов.
Ботанический сад создали в 1992 году. Сейчас он имеет статус научного учреждения и особо охраняемой природной территории.