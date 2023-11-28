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Игорь Германов: Пермский университет сохранит ботанический сад

Руководитель ПГНИУ прокомментировал информацию о закрытии Ботанического сада

28 ноября 2023, 08:15
Фото: vk.com/botsad_perm / пресс-служба ПГНИУ

Игорь Германов: Пермский университет сохранит ботанический сад

Игорь Германов утверждает, что руководители сада поняли все неправильно.
Сюжет
ПГНИУ

Исполняющий обязанности ректора ПГНИУ Игорь Германов прокомментировал информацию о том, что университет может лишиться Ботанического сада. По его словам, он и все сообщество вуза не допустит его закрытия.

Информация о закрытии появилось из-за того, что сотрудники неправильно поняли внутреннюю переписку: «Речь шла о территории университета на участке в микрорайоне Голый мыс. Сейчас этот участок не используется. Одним из вариантов его развития является создание питомника и природной зоны для жителей», — пояснил Германов.

По словам руководителя вуза, они совместно с компаниями-партнерами планируют только развивать ботанический сад, его уничтожение недопустимо из-за уникальной коллекции краснокнижных растений.

«К сожалению, руководство Ботанического сада не стало ждать разъяснений, а вышло в СМИ с недостоверной информацией. Я готов к встрече с сотрудниками, чтобы достичь взаимопонимания», — подытожил Германов.

Ботанический сад создали в 1992 году. Сейчас он имеет статус научного учреждения и особо охраняемой природной территории.

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#ПГНИУ#Пермь
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