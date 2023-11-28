Синоптики предупреждают пермяков о ледяном дожде и гололеде

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
В Перми вечером и ночью 29 ноября возможен переохлажденный дождь и появление гололеда. По данным синоптиков ГИС-центра ПГНИУ, подобная погода ожидается также на востоке и юго-востоке Пермского края.
Это связано с мощным потоком тропического воздуха из Средней Азии, благодаря которому на большей части региона сохраняется малооблачная и очень теплая погода. Такие условия скорее характерны для марта, чем для конца ноября.
Утром 29 ноября осадки должны превратиться и дождя в снег. Причем снег будет интенсивным — на юге регионе может выпасть до 15 мм за сутки.