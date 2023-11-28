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Современный гостиничный комплекс с оздоровительным центром построят на Сахалине

28 ноября 2023, 16:28
На СТК «Горный воздух» в Южно-Сахалинске появится новый оздоровительный курорт международного уровня. В проект туристического объекта уже включены гостиница на 120 мест, термальный комплекс, кабинеты медицинских услуг и SPA, бальнео- и термальная зона, а также всесезонный бассейн.

Будущий комплекс стал предметом обсуждения на инвестиционном совете, который провел губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Туристическая компания «Грин Флоу» уже подписала соглашение о сотрудничестве с Сахалинской региональной организацией «ВФСО „Динамо“». Помимо оздоровительного и гостиничного секторов, новый проект предусматривает создание спортивного комплекса. Общий объем инвестиций превысит 2 млрд рублей, а его реализация пройдет в рамках ТОР «Горный воздух».

«Создание оздоровительного курорта на Сахалине — это не только инвестиция в туристическую отрасль региона, но и забота о здоровье наших жителей, новые рабочие места. Будем поддерживать проект на всех этапах его реализации», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Термальный комплекс разместится в двухэтажном здании. В проекте предусмотрены аква-зона, лобби, гастробар, хилинг-центр и фитнес-залы. Одной из главных особенностей курорта станет открытый всесезонный подогреваемый бассейн площадью 160 кв. м. Оздоровительные процедуры смогут посещать до 500 человек в день —не только гости отеля, но и все желающие.

«Мы верим, что Green Flow на Сахалине станет новым важным пунктом притяжения для туристов, источником отдыха и восстановления для всех людей, посещающих эти прекрасные места. Этот проект привнесет новую динамичность и возможности для развития туризма на Сахалине. В частности, 4-звездочная гостиница будет иметь 5 этажей. В ней предусмотрят лобби, ресторан и конференц-зону. Внутри все будет выглядеть современно, в соответствии со всеми стандартами», — отметил генеральный директор ООО «Антерра» Александр Тертычный.

В рамках проекта для СРО «ВФСО Динамо» построят отдельно стоящий спортивный комплекс площадью 1800 кв. м. В нем оборудуют универсальный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола, а также зал для борьбы. Запуск проекта, рассчитанного на создание более 180 рабочих мест, запланирован на 2027 год.

#Сахалинская область
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