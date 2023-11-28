Спортсмен из Чусового занял третье место на Кубке России по санному спорту

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Спортсмен из Пермского края завоевал бронзу на Кубке России по санному спорту. В заездах мужчин на одиночных санях Матвей Пересторонин из Чусового занял третье место по сумме двух заездов. Второе место занял Александр Горбацевич, первое — Семен Павличенко, оба спортсмена из Ленинградской области.
Матвей Пересторонин родился 17 августа 2001 года в Чусовом, он тренируется в спортивной школе олимпийского резерва зимних видов спорта «Огонек».
В начале 2021 года спортсмен упал во время квалификационного заезда на этапе Кубка мира в германском Кенигсзе. Он получил сотрясение мозга, провел в больнице несколько дней.