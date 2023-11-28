Спортсмен из Чусового занял третье место на Кубке России по санному спорту

Спортсмен из Пермского края завоевал бронзу на Кубке России по санному спорту. В заездах мужчин на одиночных санях Матвей Пересторонин из Чусового занял третье место по сумме двух заездов. Второе место занял Александр Горбацевич, первое — Семен Павличенко, оба спортсмена из Ленинградской области.