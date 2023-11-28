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Матвей Пересторонин (справа)

Спортсмен из Чусового занял третье место на Кубке России по санному спорту

28 ноября 2023, 03:32
Фото: vk.com/rusluge_fssr
Матвей Пересторонин (справа)
Первые два места заняли спортсмены из Ленинградской области.

Спортсмен из Пермского края завоевал бронзу на Кубке России по санному спорту. В заездах мужчин на одиночных санях Матвей Пересторонин из Чусового занял третье место по сумме двух заездов. Второе место занял Александр Горбацевич, первое — Семен Павличенко, оба спортсмена из Ленинградской области.

Матвей Пересторонин родился 17 августа 2001 года в Чусовом, он тренируется в спортивной школе олимпийского резерва зимних видов спорта «Огонек».

В начале 2021 года спортсмен упал во время квалификационного заезда на этапе Кубка мира в германском Кенигсзе. Он получил сотрясение мозга, провел в больнице несколько дней.

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#Спорт#Пермь
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