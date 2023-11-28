Стала известна сумма хищения во время капремонта поликлиники в Соликамске

Как сообщают в пресс-службе суда, обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено индивидуальному предпринимателю. Судя по открытым данным суда, речь идет о бизнесмене Илье Храмцове. Он же является бенефициаром и генеральным директором ООО «Виртус-Инжиниринг». В 2018 году эта компания заключила два госконтракта с Соликамской горбольницей на капитальный ремонт здания поликлиники с переходом на общую сумму 17,2 млн рублей.