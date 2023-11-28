Стала известна сумма хищения во время капремонта поликлиники в Соликамске

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Следствие полиции инкриминирует обвиняемому в мошенничестве при исполнении госконтрактов на капитальный ремонт поликлиники в Соликамске хищение более 5,2 млн рублей, рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе суда. Обвиняемый по делу предприниматель Илья Храмцов.
На завтра, 29 ноября, назначено первое заседание по делу о хищении, накануне этого адвокаты обвиняемого подали апелляционную жалобу на действия судьи Эльвиры Гиниятуллиной. Как пояснили в инстанции, защита Храмцова оспаривает постановление об отказе суда о назначении предварительного слушания по делу.
В Соликамский городской суд поступило уголовное дело о хищении денежных средств ГБУЗ ПК «Городская больница города Соликамска» при выполнении работ по капитальному ремонту здания больницы, расположенного по адресу: Пермский край город Соликамск улица Молодежная, 16.
Как сообщают в пресс-службе суда, обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено индивидуальному предпринимателю. Судя по открытым данным суда, речь идет о бизнесмене Илье Храмцове. Он же является бенефициаром и генеральным директором ООО «Виртус-Инжиниринг». В 2018 году эта компания заключила два госконтракта с Соликамской горбольницей на капитальный ремонт здания поликлиники с переходом на общую сумму 17,2 млн рублей.