Суд в Перми начнет рассматривать дело экс-директора «Протон-ПМ» в конце ноября

Речь идет о хищении 195 млн рублей при реконструкции производства АО «Протон-ПМ» в краевой столице. Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2021 года. Щенятского задержали в Москве в мае 2022 года. Он возглавлял предприятие с 2014 года по декабрь 2020 года.