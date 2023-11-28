properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Суд в Перми начнет рассматривать дело экс-директора «Протон-ПМ» 30 ноября

Суд в Перми начнет рассматривать дело экс-директора «Протон-ПМ» в конце ноября

28 ноября 2023, 04:39
Фото: properm.ru

Суд в Перми начнет рассматривать дело экс-директора «Протон-ПМ» 30 ноября

Экс-руководитель предприятия был задержан еще в прошлом году.

Свердловский районный суд 30 ноября начнет рассмотрение уголовного дела в отношении экс-управляющего директора АО «Протон-Пермские моторы» Дмитрия Щенятского. В деле также фигурирует бывший заместитель Щенятского Валерий Голдобин и руководители компании «Солвер» из Воронежа. Гособвинение считает их причастными к растрате в особо крупном размере, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Речь идет о хищении 195 млн рублей при реконструкции производства АО «Протон-ПМ» в краевой столице. Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2021 года. Щенятского задержали в Москве в мае 2022 года. Он возглавлял предприятие с 2014 года по декабрь 2020 года.

Читайте также:
Пермяк, работая курьером у мошенников, обобрал шестерых жителей края на миллионВ Чусовом мошенники дважды за день приходили к пенсионерке и лишили ее 364 тысячДело мошенников из автоцентра «Империя Авто» передано в суд
#Суд#Пермь#Протон-пм#Мошенники#Протон#Щенятский
Подпишитесь
Власти ищут компанию для реновации «Тихого Компроса». Снесут пять жилых домов
Сегодня, 05:13
«Не хватает места». Пермяки не могут улететь в Санкт-Петербург из-за снегопада
Сегодня, 02:29
В ГИБДД Перми прокомментировали информацию о платных доносах на пьяных за рулем
Сегодня, 04:58
В Прикамье растет количество заболевших ОРВИ. Вновь фиксируется грипп
Вчера, 13:08
Спортсмен из Чусового занял третье место на Кубке России по санному спорту
Сегодня, 03:32