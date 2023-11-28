Суд в Перми начнет рассматривать дело экс-директора «Протон-ПМ» в конце ноября

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Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 05:57
Свердловский районный суд 30 ноября начнет рассмотрение уголовного дела в отношении экс-управляющего директора АО «Протон-Пермские моторы» Дмитрия Щенятского. В деле также фигурирует бывший заместитель Щенятского Валерий Голдобин и руководители компании «Солвер» из Воронежа. Гособвинение считает их причастными к растрате в особо крупном размере, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
Речь идет о хищении 195 млн рублей при реконструкции производства АО «Протон-ПМ» в краевой столице. Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2021 года. Щенятского задержали в Москве в мае 2022 года. Он возглавлял предприятие с 2014 года по декабрь 2020 года.