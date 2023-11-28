Театр «У Моста» откроет новую сцену спектаклем «Сирано де Бержерак» весной

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Театр «У Моста» откроет новую сцену премьерой спектакля «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана следующей весной. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Федотова.
Новая сцена театра расположится в бывшем ДК ВКИУ на ул. Окулова, 5. Сейчас в помещении идет ремонт.
Помещение на ул. Куйбышева, 11, где сейчас находится «У Моста», театр сохранит за собой. В здании бывшего ДК ВКИУ расположится вторая сцена.
В августе сообщалось, что театр «У Моста» провел первую репетицию в здании бывшего ВКИУ.
В июле Департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми согласовал условия аренды помещения для размещения новой сцены театра «У Моста».
Собственник помещения, ООО «Яуза-девелопмент», должен был сделать ремонт за свой счёт и подготовить пространство к размещению новой сцены театра, сообщают в администрации. Зал будет рассчитан на 500 посадочных мест. Договор аренды заключён на год с правом продления.
Ранее художественный руководитель театра Сергей Федотов сообщал, что «У Моста» планирует начать переезд в новое здание с 1 августа. Затем открытие новой сцены и зала театра отложили до 1 декабря.