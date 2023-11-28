Театр «У Моста» откроет новую сцену спектаклем «Сирано де Бержерак» весной

Собственник помещения, ООО «Яуза-девелопмент», должен был сделать ремонт за свой счёт и подготовить пространство к размещению новой сцены театра, сообщают в администрации. Зал будет рассчитан на 500 посадочных мест. Договор аренды заключён на год с правом продления.