Третий мост через Каму в Перми построят с помощью концессионного соглашения

На заседании правительства утвердили список объектов, которые будут построены с помощью концессионных соглашений. Кроме моста через Каму, в него вошли котельная для общежития Уральского химико-технологического колледжа в Губахе, а также две автомобильные дороги «Северный обход г. Перми» и Кунья-Губаха в Добрянском и Губахинском округах, сообщает пресс-служба краевого правительства. Имена частных инвесторов пока неизвестны.