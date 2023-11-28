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Третий мост через Каму в Перми построят с помощью концессионного соглашения

Третий мост через Каму в Перми построят с помощью концессионного соглашения

28 ноября 2023, 12:31
Фото: Правительство Пермского края
Если в строительство вложится частный инвестор, проезд по новому мосту может стать платным.

Третий мост через Каму в Перми вошел в перечень объектов, которые построят с помощью концессионных соглашений. В этой ситуации проезд по нему может быть платным.

На заседании правительства утвердили список объектов, которые будут построены с помощью концессионных соглашений. Кроме моста через Каму, в него вошли котельная для общежития Уральского химико-технологического колледжа в Губахе, а также две автомобильные дороги «Северный обход г. Перми» и Кунья-Губаха в Добрянском и Губахинском округах, сообщает пресс-служба краевого правительства. Имена частных инвесторов пока неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось о планах региональных властей построить третий мост через Каму с помощью концессионных соглашений. В случае привлечение частного инвестора, проезд по мосту может быть платным, чтобы компенсировать расходы компании. Однако необязательно, что это будет именно так.

Третий мост через Каму будет соединять ул. Окулова и Борцов Революции. Согласно утвержденной документации, он будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м. Начать строительство планируется в 2024 году, а ввести мост в эксплуатацию — в 2027-м.

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#Концессия#Никогданибудь#Пермь#Строительство#Кама#Третий мост#Инвесторы
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