properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

«Аэрофлот» временно увеличит число рейсов из Москвы в Новокузнецк

В аэропорту Новокузнецка в новогодние праздники появятся дополнительные рейсы

28 ноября 2023, 05:22
Фото: fusionbrain.ai

«Аэрофлот» временно увеличит число рейсов из Москвы в Новокузнецк

Одной из причин решения называют высокий спрос.

Компания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов на время новогодних выходных. В частности, будет запущено девять дополнительных рейсов из Москвы в Новокузнецк, пишет VSE42.Ru со ссылкой на главу новокузнецкого аэропорта Кирилла Ермакова.

По словам Ермакова, количество перелетов увеличено из-за высокого спроса и постоянной работы с авиаперевозчиком. Ранее стало известно, что «Аэрофлот» будет чаще летать в 26 населенных пунктах в Новый год и длинные выходные.

#Общество#Аэропорт#Новый год
Подпишитесь
Власти ищут компанию для реновации «Тихого Компроса». Снесут пять жилых домов
Сегодня, 05:13
«Не хватает места». Пермяки не могут улететь в Санкт-Петербург из-за снегопада
Сегодня, 02:29
В ГИБДД Перми прокомментировали информацию о платных доносах на пьяных за рулем
Сегодня, 04:58
Суд в Перми начнет рассматривать дело экс-директора «Протон-ПМ» в конце ноября
Сегодня, 04:39
В Прикамье растет количество заболевших ОРВИ. Вновь фиксируется грипп
Вчера, 13:08
Спортсмен из Чусового занял третье место на Кубке России по санному спорту
Сегодня, 03:32