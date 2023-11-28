В аэропорту Новокузнецка в новогодние праздники появятся дополнительные рейсы

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Компания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов на время новогодних выходных. В частности, будет запущено девять дополнительных рейсов из Москвы в Новокузнецк, пишет VSE42.Ru со ссылкой на главу новокузнецкого аэропорта Кирилла Ермакова.
По словам Ермакова, количество перелетов увеличено из-за высокого спроса и постоянной работы с авиаперевозчиком. Ранее стало известно, что «Аэрофлот» будет чаще летать в 26 населенных пунктах в Новый год и длинные выходные.