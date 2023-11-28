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В Александровске мужчина на снегоходе ехал через пруд, провалился под лёд и утонул

В Александровске мужчина на снегоходе ехал через пруд, провалился под лёд и утонул

28 ноября 2023, 05:36
Фото: 1MI
Продолжаются розыски пропавших на Каме рыбаков.

В Александровске 27 ноября в пруду было обнаружено тело мужчины. Погибший пытался пересечь пруд по льду на снегоходе, сообщают в минтребезе Прикамья.

Сообщение от диспетчера ЕДДС Александровска о происшествии поступило в 18:45. Погибший был извлечен из воды, тело передано сотрудникам полиции.

Кроме того, весь вчерашний день сотрудниками Пермской краевой службы спасения продолжался поиск рыбаков, пропавших на реке Кама в районе острова Туринец у села Слудка Ильинского городского округа.

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#Происшествия#Александровск#Погиб
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