В ГИБДД Перми прокомментировали информацию о платных доносах на пьяных за рулем

В пресс-службе ГИБДД по Перми прокомментировали новости о выплатах за сообщения о пьяных водителях за рулем с 2024 года. Ранее интернет-газета «Текст» писала, что размер вознаграждения для жителей Прикамья составит 5 тыс. рублей за сообщение об одном правонарушении. При этом сообщение должно послужить поводом к возбуждению дела об административном правонарушении по ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ или ст. 264, 264.1 УК РФ.