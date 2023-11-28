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В ГИБДД Перми прокомментировали информацию о платных доносах на пьяных за рулем

В ГИБДД Перми прокомментировали информацию о платных доносах на пьяных за рулем

28 ноября 2023, 04:58
Фото: 1MI
На прошлой неделе новость о выплатах для жителей региона опубликовал ряд пермских СМИ.

В пресс-службе ГИБДД по Перми прокомментировали новости о выплатах за сообщения о пьяных водителях за рулем с 2024 года. Ранее интернет-газета «Текст» писала, что размер вознаграждения для жителей Прикамья составит 5 тыс. рублей за сообщение об одном правонарушении. При этом сообщение должно послужить поводом к возбуждению дела об административном правонарушении по ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ или ст. 264, 264.1 УК РФ.

В городской ГИБДД пояснили Properm.ru, что такую практику могут ввести в России, не только в Пермском крае. Однако на данный момент у ведомства нет информации о подобных изменениях. Ранее вознаграждения за сообщения о нетрезвых водителях ввели в Республике Коми, Нижегородской и Мурманской областях, а также в Новом Уренгое.

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#Авто#Общество#Пермь#Гибдд#Пьяные водители
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