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Posted 28 ноября 2023, 05:37

Published 28 ноября 2023, 05:37

Modified 28 ноября 2023, 05:39

Updated 28 ноября 2023, 05:39

В начале декабря в Кузбассе ожидаются морозы

28 ноября 2023, 05:37
Последние дни ноября в регионе ожидаются перепады температуры.

В Кемеровской области ожидается неустойчивая погода с перепадами температуры и атмосферного давления. В ночь на среду, 29 ноября, похолодает до -15…-20º, местами до -10º. Днем в регионе потеплеет в среднем до -5º, в некоторых территориях ожидается плюсовая температура воздуха, рассказало издание VSE42.Ru со ссылкой на гидрометцентр.

С декабрем в Кемеровскую область придет морозная погода. Синоптики ожидают усиление ветра и постепенное похолодание.

#Общество#Погода
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