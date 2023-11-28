В начале декабря в Кузбассе ожидаются морозы

В Кемеровской области ожидается неустойчивая погода с перепадами температуры и атмосферного давления. В ночь на среду, 29 ноября, похолодает до -15…-20º, местами до -10º. Днем в регионе потеплеет в среднем до -5º, в некоторых территориях ожидается плюсовая температура воздуха, рассказало издание VSE42.Ru со ссылкой на гидрометцентр.