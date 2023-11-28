В Пермском крае отремонтируют шесть «малых» железнодорожных вокзалов

В следующем году министерство транспорта Пермского края и РЖД планируют совместно провести реконструкцию и ремонт шести «малых» вокзалов в регионе. Запланированы ремонты в Кишерти, Лысьве, Верещагино, Кунгуре, Кордоне и Кыне, рассказал депутатам Заксобрания министр транспорта Сергей Вешняков.