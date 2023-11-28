В Пермском крае отремонтируют шесть «малых» железнодорожных вокзалов

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 15:59
В следующем году министерство транспорта Пермского края и РЖД планируют совместно провести реконструкцию и ремонт шести «малых» вокзалов в регионе. Запланированы ремонты в Кишерти, Лысьве, Верещагино, Кунгуре, Кордоне и Кыне, рассказал депутатам Заксобрания министр транспорта Сергей Вешняков.
Договорённости на эту тему были достигнуты на встрече губернатора Дмитрия Махонина с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым в рамках выставки «Транспорт России» в Москве.
Также есть договорённость о начале строительства Северного железнодорожного обхода и остановки «Попова» на маршруте городской электрички.