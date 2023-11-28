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Published Сегодня, 15:58

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Вокзал в Кишерти

В Пермском крае отремонтируют шесть «малых» железнодорожных вокзалов

28 ноября 2023, 15:58
Фото: Википедия
Вокзал в Кишерти
Также запланированы работы по строительству Северного железнодорожного обхода Перми.
Сюжет
Ржд

В следующем году министерство транспорта Пермского края и РЖД планируют совместно провести реконструкцию и ремонт шести «малых» вокзалов в регионе. Запланированы ремонты в Кишерти, Лысьве, Верещагино, Кунгуре, Кордоне и Кыне, рассказал депутатам Заксобрания министр транспорта Сергей Вешняков.

Договорённости на эту тему были достигнуты на встрече губернатора Дмитрия Махонина с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым в рамках выставки «Транспорт России» в Москве.

Также есть договорённость о начале строительства Северного железнодорожного обхода и остановки «Попова» на маршруте городской электрички.

#Ремонт#Ржд#Вокзал#Транспорт
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