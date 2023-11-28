В Пермском крае по нацпроекту отремонтировали мост через реку Косьва

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В Губахинском городском округе завершен ремонт моста через реку Косьва. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», утвержденному президентом России Владимиром Путиным. Обновление мостов по дорожному нацпроекту проводится в регионе с 2022 года, сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.
Подрядчик сфрезеровал старое асфальтобетонное покрытие, отремонтировал деформационные швы и заменил подферменники. Также рабочие уложили гидроизоляцию для защиты от вредного воздействия осадков, а также полностью обновили дорожное полотно и тротуары, заменили перильные и дорожные ограждения. Ремонт проводился по очереди на каждом из направлений, поэтому мост не перекрывался полностью. На время работ на участке было организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.
Мост находится на автодороге Кунгур — Соликамск в районе съезда к всесезонному курорту «Губаха», популярному у местных жителей и гостей региона. Сооружение является самым высоким и протяженным объектом, отремонтированным в текущем году — его длина более 300 м, высота — 21 м. Последний раз капитальный ремонт моста проводился в 2008 году.
По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, ранее власти справились с программой дорожного нацпроекта в 2022 году. Тогда были отремонтированы 11 мостов в разных территориях региона. В текущем году уже приведены в порядок 19 мостов и путепроводов по всему Пермскому краю. Также закончен самый длинный объект в регионе, который был переходящим с прошлого года, — мост через реку Вишера.
В 2023 году по нацпроекту были завершены работы через реки Боровую, Челву, Березовую, Пизьму, Арий, Тюй и другие. Кроме того, отремонтированы два путепровода над железнодорожными путями в Кизеле и Чусовом.
По плану на текущий год осталось привести в порядок мост через реку Лариха в Оханском городском округе, а также подходы к нему на автодороге регионального значения Оханск — Большая Соснова. Общая протяженность объекта составляет более 276 м, из них 23 м — непосредственно сам мост. Его также отремонтируют по национальному проекту. Мост через Лариху находится в границах села Дуброво. Дорога, на которой находится сооружение, является центральной улицей поселения и обеспечивает транспортные и пешеходные связи внутри него.
Мост через реку был построен в 1914 году, в 2000 году он был расширен. До конца текущего года здесь будет возведен балочный, однопролетный железобетонный мост с монолитными заборными стенками шириной по одной полосе движения в каждом направлении. Для маломобильных жителей на всем участке реконструкции оборудуют тротуары шириной 1,5-2 м, чтобы пешеходы в креслах-колясках могли не сталкиваться друг с другом. Это особенно важно, так как в селе Дуброво расположен Дубровский психоневрологический интернат, в котором живут пожилые люди и инвалиды. Также на объекте установят очистное сооружение, чтобы вода с дорожного полотна проходила через специальные сорбирующие маты и не загрязняла реку.