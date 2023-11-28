В Пермском крае по нацпроекту отремонтировали мост через реку Косьва

Мост через реку был построен в 1914 году, в 2000 году он был расширен. До конца текущего года здесь будет возведен балочный, однопролетный железобетонный мост с монолитными заборными стенками шириной по одной полосе движения в каждом направлении. Для маломобильных жителей на всем участке реконструкции оборудуют тротуары шириной 1,5-2 м, чтобы пешеходы в креслах-колясках могли не сталкиваться друг с другом. Это особенно важно, так как в селе Дуброво расположен Дубровский психоневрологический интернат, в котором живут пожилые люди и инвалиды. Также на объекте установят очистное сооружение, чтобы вода с дорожного полотна проходила через специальные сорбирующие маты и не загрязняла реку.