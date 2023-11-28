В Пермском крае случилось смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой. Страшный кадр

В Пермском крае утром 28 ноября случилось смертельное ДТП на дороге Пермь — Усть-Качка. По данным краевой ГИБДД, водитель грузового самосвала «Ситрак» 1989 года рождения на 22 км дороги на перекрестке выехал на красный сигнал светофора. Там он столкнулся с автомобилем Hyundai, которым управлял водитель 1981 года рождения.