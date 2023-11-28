properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Пермском крае случилось смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой

В Пермском крае случилось смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой. Страшный кадр

28 ноября 2023, 07:51
Фото: t.me/permjtop

В Пермском крае случилось смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой

Сейчас силовики проводят проверку.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае утром 28 ноября случилось смертельное ДТП на дороге Пермь — Усть-Качка. По данным краевой ГИБДД, водитель грузового самосвала «Ситрак» 1989 года рождения на 22 км дороги на перекрестке выехал на красный сигнал светофора. Там он столкнулся с автомобилем Hyundai, которым управлял водитель 1981 года рождения.

В аварии погиб водитель легкового автомобиля. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Читайте также:
ДТП с двумя погибшими случилось на трассе в Нытвенском районеВ Пермском крае случилось ДТП с тремя автомобилями. Погибла женщинаНа трассе в Пермском крае водителю оторвало голову
#Дтп#Пермь#Авария
Подпишитесь
Руководитель ПГНИУ прокомментировал информацию о закрытии Ботанического сада
Сегодня, 08:15
Синоптики предупреждают пермяков о ледяном дожде и гололеде
Сегодня, 06:44
Экс-топ-менеджер «Аптеки от склада» создал свой маркетплейс
Сегодня, 07:03
Не вернулся домой. В Перми второй день не могут найти 14-летнего школьника
Сегодня, 08:30
Суд в Перми начнет рассматривать дело экс-директора «Протон-ПМ» в конце ноября
Сегодня, 04:39
«Не хватает места». Пермяки не могут улететь в Санкт-Петербург из-за снегопада
Сегодня, 02:29