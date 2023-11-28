В Пермском крае в больнице работала медсестра с поддельным дипломом. Как ее наказали

Оказалось, что документ об образовании не выдавался, обучение по специальности, которая указана в дипломе, женщина не проходила. При этом работала медсестрой. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права).