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В Пермском крае в больнице работала медсестра с поддельным дипломом

В Пермском крае в больнице работала медсестра с поддельным дипломом. Как ее наказали

28 ноября 2023, 02:53
Фото: fusionbrain.ai

В Пермском крае в больнице работала медсестра с поддельным дипломом

Сотруднице грозил срок в колонии.

Прокуратура нашла сотрудницу Ординской центральной районной больнице с поддельным дипломом. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, это удалось выяснить в июне 2023 года во время проверки.

Оказалось, что документ об образовании не выдавался, обучение по специальности, которая указана в дипломе, женщина не проходила. При этом работала медсестрой. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права).

Суд оштрафовал женщину на 20 тыс. рублей — была применена мера уголовно-правового характера. При этом по статье женщине грозило ограничение свободы или принудительные работы на срок до года, либо реальное лишение свободы на тот же срок.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Прокуратура#Прокуратура перми
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