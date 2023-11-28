В Пермском крае в больнице работала медсестра с поддельным дипломом. Как ее наказали

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
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Прокуратура нашла сотрудницу Ординской центральной районной больнице с поддельным дипломом. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, это удалось выяснить в июне 2023 года во время проверки.
Оказалось, что документ об образовании не выдавался, обучение по специальности, которая указана в дипломе, женщина не проходила. При этом работала медсестрой. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права).
Суд оштрафовал женщину на 20 тыс. рублей — была применена мера уголовно-правового характера. При этом по статье женщине грозило ограничение свободы или принудительные работы на срок до года, либо реальное лишение свободы на тот же срок.