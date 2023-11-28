В Прикамье за неделю резко выросло число заболевших COVID-19

В Прикамье выросло недельное число заболевших коронавирусом. За прошедшую неделю, с 20 по 26 ноября, в регионе зарегистрировано 3 249 случаев заражения, из них 1 569 — в Перми. Для сравнения, за период с 13 по 19 ноября в Пермском крае зафиксировано 2 618 пациентов с COVID-19, из них в столице региона — 1 475. Такую статистику приводит пресс-служба Управления Роспотребнадзора по краю.