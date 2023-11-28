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За неделю в Пермском крае резко увеличилось число зараженных коронавирусом

В Прикамье за неделю резко выросло число заболевших COVID-19

28 ноября 2023, 10:59
Фото: fusionbrain.ai

За неделю в Пермском крае резко увеличилось число зараженных коронавирусом

Новый штамм инфекции, «пирола», в регионе не зафиксирован.

В Прикамье выросло недельное число заболевших коронавирусом. За прошедшую неделю, с 20 по 26 ноября, в регионе зарегистрировано 3 249 случаев заражения, из них 1 569 — в Перми. Для сравнения, за период с 13 по 19 ноября в Пермском крае зафиксировано 2 618 пациентов с COVID-19, из них в столице региона — 1 475. Такую статистику приводит пресс-служба Управления Роспотребнадзора по краю.

За последние три месяца в Прикамье идентифицируется только штамм «омикрон». Ранее в России был зафиксирован новый вариант инфекции «пирола». Сообщалось, что первые дни течения заболевания этим штаммом пациенты проводят с высокой температурой — более 38°.

В Россию проник штамм коронавируса «пирола». Как обстоят дела в Пермском крае?
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#Общество#Коронавирус в Перми#Пермь#Коронавирус
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