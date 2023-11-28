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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

В Перми проведут торги на право комплексного развития «Тихого Компроса»

Власти ищут компанию для реновации «Тихого Компроса». Снесут пять жилых домов

28 ноября 2023, 05:13
Фото: properm.ru

В Перми проведут торги на право комплексного развития «Тихого Компроса»

Компания должна по-новому застроить жильем территорию.

Минстрой Пермского края объявил аукцион на право комплексного развития «Тихого Компроса». Речь идет о территории, которая ограничена улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и Комсомольским проспектом. Площадь — 5,29 га.

Фото: краевой Минстрой

Победитель аукциона должен будет выполнить работы по развитию территории в течение восьми лет. Ему предстоит построить 68 тыс. кв м. жилья, за свой счет расселить аварийные дома, в которых живут около 700 человек. Это дома по улицам:

  • Клары Цеткин, 3;
  • Комсомольский проспект, 94;
  • Чкалова, 32 и 38;
  • Коминтерна, 6.

Вдобавок, в рамках реновации будут изъяты и снесены девять объектов капитального строительства, где не живут люди. Площадь этих объектов около 7 тыс. кв м.

На месте снесенных жилых домов не планируется строить высотные здания, так как территория находится в границах объекта культурного наследия — «Проспект имени Сталина». Габариты, этажность и внешний облик строений останутся теми же.

Итоги торгов должны подвести 27 декабря. Начальная цена — 2,8 млн рублей.

#Пермь
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