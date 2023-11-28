Власти ищут компанию для реновации «Тихого Компроса». Снесут пять жилых домов

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Минстрой Пермского края объявил аукцион на право комплексного развития «Тихого Компроса». Речь идет о территории, которая ограничена улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и Комсомольским проспектом. Площадь — 5,29 га.
Победитель аукциона должен будет выполнить работы по развитию территории в течение восьми лет. Ему предстоит построить 68 тыс. кв м. жилья, за свой счет расселить аварийные дома, в которых живут около 700 человек. Это дома по улицам:
Вдобавок, в рамках реновации будут изъяты и снесены девять объектов капитального строительства, где не живут люди. Площадь этих объектов около 7 тыс. кв м.
На месте снесенных жилых домов не планируется строить высотные здания, так как территория находится в границах объекта культурного наследия — «Проспект имени Сталина». Габариты, этажность и внешний облик строений останутся теми же.
Итоги торгов должны подвести 27 декабря. Начальная цена — 2,8 млн рублей.