«Я бы вообще замерзла». Пермские росгвардейцы спасли пермячку от обморожения

Пермячку довезли до дома. Девушка пояснила, то является слабослышащей, на момент, когда ее нашли сотрудники, она шла пешком около четырех часов, слушая музыку. В один из моментов присела на остановку, чтобы отдохнуть — начала кружиться голова: «Я желаю вам крепкого здоровья. Если бы не вы, я бы вообще замерзла», — обратилась пермячка к росгвардейцам.