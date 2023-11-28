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Пермские росгвардейцы спасли пермячку от обморожения

«Я бы вообще замерзла». Пермские росгвардейцы спасли пермячку от обморожения

28 ноября 2023, 09:08
Фото: пресс-служба Росгвардии

Пермские росгвардейцы спасли пермячку от обморожения

Девушку заметили во время патрулирования города.

В Перми сотрудники Росгвардии не дали замерзнуть девушке на улице. По данным пресс-службы Росгвардии, сотрудники патрулировали город, около 4:00 они увидели девушку, которая была на остановке «Улица 1905 года».

«Остановились, спросили, не нужна ли е помощь. Она сказала, что очень сильно замерзла и дойти до дома не сможет — выбилась из сил», — рассказал один из сотрудников.

Пермячку довезли до дома. Девушка пояснила, то является слабослышащей, на момент, когда ее нашли сотрудники, она шла пешком около четырех часов, слушая музыку. В один из моментов присела на остановку, чтобы отдохнуть — начала кружиться голова: «Я желаю вам крепкого здоровья. Если бы не вы, я бы вообще замерзла», — обратилась пермячка к росгвардейцам.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют следовать нескольким простым правилам. чтобы не получить обморожение. Среди которых: не употреблять алкоголь, не курить на морозе, носить свободную одежду для циркуляции крови.

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