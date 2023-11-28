За осень в Пермском крае под лёд провалилось и погибло семь человек

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В период становления льда на водоёмах Прикамья произошло восемь происшествий на воде, в которых погибло семь человек. Такую статистику приводит пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю.
Спасатели напоминают об опасности тонкого льда.
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.
Если вы увидели человека, провалившегося под лед, не бегите к нему, рискуя провалиться вместе с ним, а оглядитесь и найдите предметы, с помощью которых издалека, осторожно подползая, можно вытащить человека из воды (протянуть палку, ветку, доску, шарф, веревку и т. д.).