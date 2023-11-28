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Published Сегодня, 14:38

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Updated Сегодня, 14:39

За осень в Пермском крае под лёд провалилось и погибло семь человек

За осень в Пермском крае под лёд провалилось и погибло семь человек

28 ноября 2023, 14:38
Фото: 1MI
Спасатели напоминают об ненадёжности осеннего льда.

В период становления льда на водоёмах Прикамья произошло восемь происшествий на воде, в которых погибло семь человек. Такую статистику приводит пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Спасатели напоминают об опасности тонкого льда.

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.

  • не выходите на неокрепший лед, толщина которого менее 7-10 см;
  • не проверяйте на прочность лед ударом ноги;
  • будьте осторожны у водоемов, особенно в темноте;
  • не выезжайте на водоем на автотранспорте! Передвижение возможно только по официальным ледовым переправам;
  • объясните детям опасность тонкого льда.

Если вы увидели человека, провалившегося под лед, не бегите к нему, рискуя провалиться вместе с ним, а оглядитесь и найдите предметы, с помощью которых издалека, осторожно подползая, можно вытащить человека из воды (протянуть палку, ветку, доску, шарф, веревку и т. д.).

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#Происшествия#Статистика#Гу мчс
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