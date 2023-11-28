Жители Пермского края — в лидерах по экономии трат на лекарства

В частности, на одном из ресурсов при выборе эффективного антиязвенного препарата для ЖКТ по одному МНН поисковик выдал десятки товаров стоимостью от 48 до 461 рубля. Цена лекарственных средств на основе парацетамола, назначаемых при ОРВИ, и вовсе колеблется от 19 до нескольких сотен рублей за упаковку. По этой причине эксперты рекомендуют напоминать врачам о необходимости выписывать назначения с указанием действующего вещества, чтобы при покупке медпрепаратов не переплачивать за бренды.