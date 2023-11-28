Жители Пермского края — в лидерах по экономии трат на лекарства

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:30
Согласно результатам исследования аналитического агентства AlphaRM, за первые девять месяцев текущего года этот результат вошел в число самых низких среди субъектов Приволжского округа.
Еще более скромную сумму на лекарства тратят только жители Чувашии, где каждый человек в среднем оставляет в аптеках 610 рублей в месяц. Меньше всех на медпрепаратах экономят в Нижегородской области, где средние ежемесячные траты каждого жителя достигают 869 рублей. В целом по ПФО данный показатель находится на уровне 697 рублей.
По сравнению с прошлогодним трехквартальным периодом, в 2023 году расходы на фармпрепараты каждого жителя Пермского края выросли в среднем на 3%.
Учитывая общий рост затрат, клиенты торговых точек и сетей все чаще обращают внимание на скидки, что касается и лекарственного ассортимента аптек.
По словам Бориса Попова, генерального директора «Здравсити», следствием повышения чувствительности потребителей к стоимости препаратов становится рост промо-механик. К примеру, доля акционных предложений на аптечном маркетплейсе «Здравсити» в прошлом году достигала лишь 18%, а в 2023 году она составляет почти четверть всего ассортимента. Глубина дисконта также увеличилась, достигнув 80% для некоторых позиций.
Следует отметить, что онлайн-аптеки набирают в Пермском крае популярность в качестве канала поиска лекарственных препаратов. Виртуальная витрина позволяет комфортно производить сравнение цен на лекарства с одинаковым действующим веществом (МНН) от различных производителей, ориентируясь, таким образом, на возможности своего кошелька, а не на рекомендации фармацевтов.
В частности, на одном из ресурсов при выборе эффективного антиязвенного препарата для ЖКТ по одному МНН поисковик выдал десятки товаров стоимостью от 48 до 461 рубля. Цена лекарственных средств на основе парацетамола, назначаемых при ОРВИ, и вовсе колеблется от 19 до нескольких сотен рублей за упаковку. По этой причине эксперты рекомендуют напоминать врачам о необходимости выписывать назначения с указанием действующего вещества, чтобы при покупке медпрепаратов не переплачивать за бренды.
Ссылка на результаты исследования агентства Alpharm опубликованы на сайте