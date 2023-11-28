Жительница Соликамска позвонила в полицию и сообщила о готовящемся взрыве

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Соликамский городской суд вынес приговор жительнице Соликамска. Её признали виновной в ложном сообщении о теракте, сообщают в краевой прокуратуре.
В январе 2023 года ночью обвиняемая «из хулиганских побуждений», позвонила со стационарного домашнего телефона в полицию и сообщила заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве в одной из квартир в Соликамске. Следственно-оперативной группой по указанному адресу проведён осмотр. Взрывных устройств и опасных веществ обнаружено не было.
Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и назначил подсудимой наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.