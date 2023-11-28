Жительница Соликамска позвонила в полицию и сообщила о готовящемся взрыве

В январе 2023 года ночью обвиняемая «из хулиганских побуждений», позвонила со стационарного домашнего телефона в полицию и сообщила заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве в одной из квартир в Соликамске. Следственно-оперативной группой по указанному адресу проведён осмотр. Взрывных устройств и опасных веществ обнаружено не было.