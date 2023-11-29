5 подарков для близких

Беспроводной пылесос — отличный выбор для быстрой уборки. Он легко справляется с пылью, волосами и мелким мусором. Благодаря своей компактности, пылесос не займет много места и станет незаменимым помощником в доме. Felfri ответственно подходит к выбору комплектующих, поэтому фильтра хватит на весь срок службы. В комплекте три насадки, шланг, usb-зарядка и щеточка для очистки. Всё это помещается в специальную черную сумку в лаконичном дизайне.