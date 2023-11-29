билайн запустил 4G-интернет почти в ста деревнях Пермского края

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
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Updated Сегодня, 12:36
Скоростной интернет от билайна появился в следующих селах, поселках и деревнях: Александровский округ — Усть-Игум; Бардымский район — Батырбай, Кудаш, Султанай, Шабарка; Березовский район — Антонково, Копчиково, Марково, Проносное, Сая, Сосновка; Березниковский округ — Ощепково, Щекино; Большесосновский округ — Киприно; Верещагинский округ — Комары, Кривчана, Тюриково; Гайнский округ — Усть-Весляна; Горнозаводский округ — Вижай, Койва; Добрянский округ — Ветляны, Нижний Лух, Сенькино; Еловский округ — Брюхово, Крюково, Малая Уса; Ильинский округ — Комариха; Карагайский округ — Юрич; Кишертский округ — Бырма, Верхняя Солянка, Медведево; Косинский округ — Сосновка; Кочевский округ — Сеполь, Серва; Красновишерский округ — Велс; Краснокамский округ — Осташата; Кудымкарский округ — Демино, Москвина, Кузьва; Куединский округ — Верх-Уса, Верхняя Сава, Кашка, Пантелеевка, Узяр, Урада; Кургунский округ — Осташата; Лысьвенский округ — Верх-Култым, Маховляне, Шаква; Нытвенский округ — Покровское, Чекмени; Октябрьский округ — Алмаз, Басино, Бикбай, Биктулка, Верх-Шуртан, Колтаев, Мосино, Редькино, Русский Сарс; Ординский округ — Мерекаи, Михайловка; Осинский округ — Лесной; Очерский округ — Киприно, Морозово, Нововознесенск, Нижняя Талица, Спешково, Пермский округ — Большакино; Пеганово; Суксунский округ — Бырма, Каменка, Красный Луг, Нижняя Истекаевка, Пепелыши, Тарасово, Тис, Торговище; Уинский округ — Кочешовка, Красногорка, Усть-Телес; Чайковский округ — Дедушкино, Жигалки; Частинский округ — Ельшата, Ерзовка, Кленова; Чердынский округ — Кольчуг; Чернушинский округ — Атняшка, Нижний Козьмяш; Чусовский округ — Кутамыш; Юрлинский округ — Дубровка; Юсьвинский округ — Мелюхино, Сивашер.
Теперь жителям этих сел и деревень стали доступны многочисленные цифровые сервисы на базе сети оператора: видеозвонки с близкими, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, просмотр социальных сетей, работа с Госуслугами, мобильными банками и др.
Базовые станции в данных населенных пунктах установлены благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО «Ростелеком». В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим селам, посёлкам и деревням. Как правило, территориальная удаленность, географические особенности, убывающее население, отсутствие наземного канала связи осложняют возможность развития мобильной связи и для достижения результатов требуется объединение усилий операторов и правительства. Благодаря программе УЦН такие населенные пункты получают стабильный мобильный интернет наравне с более крупными соседями.
«Учитывая то, насколько тесно сегодня наша жизнь связана с цифровыми сервисами, для нас, как для оператора связи, важно, чтобы каждый человек, вне зависимости от места его проживания, мог иметь возможность выходить в интернет. Поэтому мы постоянно работаем над расширением нашего покрытия в крае, стараясь „дотянуться“ даже до самых отдаленных территорий. Программа УЦН, к которой мы присоединились в середине этой осени, дает хорошие ресурсы для достижения этой задачи. Менее чем за два месяца мы уже запустили 4G почти в сотне малонаселённых сел и деревень региона», — комментирует директор Пермского отделения билайн Станислав Пыхтин.
Напомним, для использования быстрого мобильного интернета и голосовой связи необходим смартфон с поддержкой функции VoLTE в 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года.