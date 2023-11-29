билайн запустил 4G-интернет почти в ста деревнях Пермского края

«Учитывая то, насколько тесно сегодня наша жизнь связана с цифровыми сервисами, для нас, как для оператора связи, важно, чтобы каждый человек, вне зависимости от места его проживания, мог иметь возможность выходить в интернет. Поэтому мы постоянно работаем над расширением нашего покрытия в крае, стараясь „дотянуться“ даже до самых отдаленных территорий. Программа УЦН, к которой мы присоединились в середине этой осени, дает хорошие ресурсы для достижения этой задачи. Менее чем за два месяца мы уже запустили 4G почти в сотне малонаселённых сел и деревень региона», — комментирует директор Пермского отделения билайн Станислав Пыхтин.