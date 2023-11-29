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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Бродячие собаки ежегодно нападают на сотни пермяков. Что делать, чтобы не пострадать

Бродячие собаки ежегодно нападают на сотни пермяков. Что делать, чтобы не пострадать

29 ноября 2023, 12:09
Фото: fusonbrain.ai
Кинологи дали рекомендации по поведению в случае встречи с животным.

Ежегодно в Пермском крае и других регионах России регистрируются сотни случаев нападения собак на людей. Из статистики Управления Роспотребнадзора по Прикамью следует, что в период с января по октябрь 2023 года от этих животных пострадали 1 452 жителя Перми, среди них 388 человека в возрасте до 17 лет. В пресс-службе ведомства пояснили Properm.ru, что в этих данных указаны как безнадзорные собаки, так и собаки, имеющие хозяев.

Что делать, если рядом оказалась бродячая собака

Если бездомное животное не проявляет к вам интереса, то спокойно пройдите мимо. Если же собака осторожно приближается и слегка виляет хвостом, то скорее всего она надеется выпросить у вас еду. Однако лучше не подкармливать животное, иначе оно посчитает территорию своим местом кормления и в случае кажущейся угрозы будет ее защищать, проявляя агрессию, советуют в Российской кинологической федерации.

Собака идет на вас и рычит, при этом плотно прижимая уши к голове? Не отвечайте на поведение животного агрессией и не пытайтесь спугнуть. Лучше медленно уходите, не поворачиваясь спиной, не делайте резких движение и не убегайте. Если вы оказались рядом со стаей собак, то постарайтесь медленно уйти от них.

Кинологи рекомендуют не проявлять страха и не давать понять собакам, что вы напуганы. Не размахивайте руками и не нападайте первыми, а также стойте неподвижно, пока стая не успокоится. Если стая начинает вас облаивать, то встаньте спиной к дереву, забору или стене, чтобы животные не окружили и не сбили вас с ног. Если это все же случилось, постарайтесь максимально закрыть шею и голову одеждой или сумкой, спрячьте кисти рук и неподвижно лежите до тех пор, пока собаки не успокоятся. Когда это произойдет, постарайтесь медленно уйти за пределы их территории, при этом обязательно следите, чтобы животные не обходили вас со спины.

Как помочь себе при укусе собаки

  1. Промойте рану проточной чистой водой, удалив остатки слюны и грязи. Сделать это можно с хозяйственным мылом, так как оно эффективно убивает болезнетворные микробы благодаря высокому содержанию щелочей.
  2. При обильном кровотечении сильно прижмите рану и плотно перевяжите.
  3. Немедленно обратитесь в травмпункт, где вас осмотрят и обработают рану. Вам нужно будет пройти профилактический курс лечения от бешенства.
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#Общество#Пермь#Собаки#Животные#Бродячие собаки#Бездомные собаки
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