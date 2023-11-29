Бродячие собаки ежегодно нападают на сотни пермяков. Что делать, чтобы не пострадать

Кинологи рекомендуют не проявлять страха и не давать понять собакам, что вы напуганы. Не размахивайте руками и не нападайте первыми, а также стойте неподвижно, пока стая не успокоится. Если стая начинает вас облаивать, то встаньте спиной к дереву, забору или стене, чтобы животные не окружили и не сбили вас с ног. Если это все же случилось, постарайтесь максимально закрыть шею и голову одеждой или сумкой, спрячьте кисти рук и неподвижно лежите до тех пор, пока собаки не успокоятся. Когда это произойдет, постарайтесь медленно уйти за пределы их территории, при этом обязательно следите, чтобы животные не обходили вас со спины.