Бродячие собаки ежегодно нападают на сотни пермяков. Что делать, чтобы не пострадать

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Ежегодно в Пермском крае и других регионах России регистрируются сотни случаев нападения собак на людей. Из статистики Управления Роспотребнадзора по Прикамью следует, что в период с января по октябрь 2023 года от этих животных пострадали 1 452 жителя Перми, среди них 388 человека в возрасте до 17 лет. В пресс-службе ведомства пояснили Properm.ru, что в этих данных указаны как безнадзорные собаки, так и собаки, имеющие хозяев.
Если бездомное животное не проявляет к вам интереса, то спокойно пройдите мимо. Если же собака осторожно приближается и слегка виляет хвостом, то скорее всего она надеется выпросить у вас еду. Однако лучше не подкармливать животное, иначе оно посчитает территорию своим местом кормления и в случае кажущейся угрозы будет ее защищать, проявляя агрессию, советуют в Российской кинологической федерации.
Собака идет на вас и рычит, при этом плотно прижимая уши к голове? Не отвечайте на поведение животного агрессией и не пытайтесь спугнуть. Лучше медленно уходите, не поворачиваясь спиной, не делайте резких движение и не убегайте. Если вы оказались рядом со стаей собак, то постарайтесь медленно уйти от них.
Кинологи рекомендуют не проявлять страха и не давать понять собакам, что вы напуганы. Не размахивайте руками и не нападайте первыми, а также стойте неподвижно, пока стая не успокоится. Если стая начинает вас облаивать, то встаньте спиной к дереву, забору или стене, чтобы животные не окружили и не сбили вас с ног. Если это все же случилось, постарайтесь максимально закрыть шею и голову одеждой или сумкой, спрячьте кисти рук и неподвижно лежите до тех пор, пока собаки не успокоятся. Когда это произойдет, постарайтесь медленно уйти за пределы их территории, при этом обязательно следите, чтобы животные не обходили вас со спины.