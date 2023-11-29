Будьте осторожны! В МЧС предупреждают о гололедице и отложениях снега в Пермском крае

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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В ближайшие три дня, с 29 ноября по 1 декабря, в Прикамье ожидаются опасные погодные явления. В регионе прогнозируются сильные сложные гололедно-изморозевые отложения и сильное отложение мокрого снега, предупреждают в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на синоптиков.
Налипание мокрого снега на деревья и провода может привести к его падению, а также обрывам линий электропередач, авариям на системах ЖКХ, заторам и увеличению количества ДТП. В МЧС просят жителей Пермского края избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями и стараться не парковать автомобили около них. Также не приближайтесь к крышам зданий, с которых может сойти снег. Перед входом в здание поднимите голову вверх и убедитесь, что с кровли не свисают глыбы снега или сосулек.
Предупредите о неблагоприятных метеоусловиях близких и друзей. О происшествиях сообщайте по номеру 112.