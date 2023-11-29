Будьте осторожны! В МЧС предупреждают о гололедице и отложениях снега в Пермском крае

Налипание мокрого снега на деревья и провода может привести к его падению, а также обрывам линий электропередач, авариям на системах ЖКХ, заторам и увеличению количества ДТП. В МЧС просят жителей Пермского края избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями и стараться не парковать автомобили около них. Также не приближайтесь к крышам зданий, с которых может сойти снег. Перед входом в здание поднимите голову вверх и убедитесь, что с кровли не свисают глыбы снега или сосулек.