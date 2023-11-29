Для съемок фильма во время новогодних каникул в Перми ищут локации и машины

Так, съемочная группа фильма ищет дом — родовое гнездо, в котором много лет жила/живёт обеспеченная семья. Ищут киношники квартиру от двух и более комнат (желательно в сталинских домах). Требование — просторные, светлые, с большой кухней или кухней-гостиной.