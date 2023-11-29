Для съемок фильма во время новогодних каникул в Перми ищут локации и машины

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:43
В Перми уже 5 января следующего года стартуют съемки многосерийного фильма «Последний год». В этой связи Пермская кинокомиссия объявила поиск ряда локаций и автомобилей.
Так, съемочная группа фильма ищет дом — родовое гнездо, в котором много лет жила/живёт обеспеченная семья. Ищут киношники квартиру от двух и более комнат (желательно в сталинских домах). Требование — просторные, светлые, с большой кухней или кухней-гостиной.
Также для съемок нужны разные легковые машины: седаны и паркетники.
Период съемок назван с 5 января до30 марта следующего года.
Речь идёт о съемках многосерийного фильма «Последний год». Его режиссером выступает Сергей Филатов, известный по сериалам «Оливье и роботы», «Один клик» и ряду документальных лент.
Также вчера стало известно о том, что для съемок в картине ищут кошку.