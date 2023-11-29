Freedom Holding: рост, диверсификация и экосистема

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Вслед за финпоказателями холдинга растут и его акции. Уже 4 года он представлен своими акциями на NASDAQ — за время с размещения в Штатах их котировки поднялись более чем в пять раз. Основатель и CEO компании Тимур Турлов уверен, что Freedom Finance сильно изменился за последние годы, бизнес стал намного устойчивей, сталкиваясь разными вызовами: «Мы прошли большой путь, и мне хочется верить, что мы сейчас гораздо более здоровая компания, чем несколько лет назад».
В прошлом году бренд полностью ушел из России, где был представлен с 2008 года. Основной упор развития был сделан на Казахстан, а также на диверсификацию и расширение в новых странах присутствия.
Капитализация холдинга сегодня выше $4,9 млрд. Сейчас компания стала, скорее, банковской группой, чем чисто брокерской, как было в начале. Это отражено и в прибыли: больше банковских комиссий, меньше брокерских. За 2 квартал финансового 2024 года (отчитывается по международным стандартам и публикует данные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, SEC) прибыль выросла в 4,2 раза, то есть с июля по сентябрь 2023-го составила $115,5 млн (против $27,2 млн годом ранее). Выручка увеличилась в 2,4 раза, до $435,6 млн, прибыль в расчете на одну акцию — в 4,3 раза (до $1,97).
Основные активы в Казахстане принесли больше половины выручки холдинга: из них Freedom Bank $167 млн, Freedom Finance Global (брокер, который работает по международным стандартам) $86 млн, «Фридом Финанс» (брокер, дающий доступ к местным рынкам) — $35 млн, две страховые компании Freedom Life $63 млн и Freedom Insurance — $18 млн.
Эти компании составляют экосистему бизнеса «Фридома» с банком как основным звеном. Кроме этих активов, у Freedom есть и своя платежная система Freedom Pay, и собственный телеком, а также несколько бизнесов life-сегмента (сеть салонов по продаже смартфонов Freedom Mobile, фудтех Arbuz.kz, сервисы онлайн-бронирования билетов Ticketon, Aviata и Choco Travel), которые дополнительно приводят пользователей. Всего услугами и продуктами холдинга в Казахстане пользуется до 7 млн человек.
Все компании вместе составляют своеобразную цифровую вселенную, где финансовые и потребительские услуги соединены в единую сеть. Например, «Фридом Банк» предлагает цифровую ипотеку (выдано уже на $489 млн) и цифровой автокредит (на $311 млн), а в страховых компаниях холдинга можно и застраховаться онлайн, и получить выплаты. Срок получения любых услуг здесь сведен до минимального времени — вместо нескольких недель до нескольких часов, а в некоторых случаях — все проверки и выдача денег осуществляется за десятки минут. Рекорд по скорости выдачи ипотеки — 3 часа, автокредита — 2 часа, кредита для бизнеса — 30 мин.
Freedom Bank за второй квартал 2024 финансового года принес выручку в $167 млн и занимает 8 место в топ-банков Казахстана. Он является лидером по росту активов в стране — более $4,4 млрд. Число клиентов уже больше 1 млн, доля нерезидентов составляет примерно 10%. К 2025 году ожидается более 3 млн клиентов, к 2026-му — рост до 6,5 млн.
Брокеры («Фридом Финанс» и Freedom Finance Global) работают на собственной торговой платформе Tradernet. Это сложная финансовая система с использованием AI (artificial intelligence, искусственный интеллект), к ней подключены 15 брокеров и два банка. Около 40 тыс. ежедневно пользуются платформой и около 400 тыс. ежемесячно. В приложении, которое работает на 16 языках, можно совершать все операции с валютой и на рынке акций. А скоро здесь начнет действовать Freedom Chat, который сделает возможным прямо в переписке переводить друг другу акции или деньги (при идентификации клиентов и полной легальности сделок). Уже готовы и новые продукты к запуску — скоро будут доступны опционы и фьючерсы. Через FFG, который работает по английскому праву, на мировых рынках самыми топовым акциями торгуют не только граждане Казахстана, но и иностранные инвесторы. К 2026 году ожидается рост числа клиентов брокеров до 1 млн человек.
Казахстан остается главной точкой рост остается, где опережающие темпы показывает Freedom Bank. Глава компании считает страну уникальной средой. «Мы наблюдаем активное проникновение цифровизации во все финансовые продукты, которые предлагаем клиентам — от банкинга и страхования до брокериджа и лайфстайл-индустрий. У Казахстана и у нашей компании уникальная позиция: мы можем и должны интегрировать и наши бизнес-направления, и регионы присутствия, с тем чтобы создавать выгоды для клиентов по всему миру», — говорит он.
Но оставаться на локальном уровне Турлов никогда не хотел, поэтому компания уже активно работает в Европе и Штатах.
В США компания Freedom Capital Markets имеет лицензии андеррайтера и проводит IPO и SPO компаний на биржах. Планируется расширение инвестиционно-банковского бизнеса, консультирования и получение лицензии на клиринг. Присматривается Freedom и к новым M&A-сделкам в Штатах для усиления своих позиций. Напомним, в 2020 году холдинг купил брокера Prime Executions, в 2023-ем — платформу организации конференций для компаний малой капитализации LD Micro.
В Европе идет активный рост числа клиентов на территории всего ЕС, сейчас это уже более 200 тыс. счетов (Freedom Finance Europe и Freedom24). В странах с опережающим ростом компания открыла офисы (сейчас это семь городов), к концу следующего года число офисов будет удвоено. Европейская структура холдинга дает своим клиентам прямой доступ к 15 международным фондовым биржам и около тысячи финансовых инструментов, включая акции, фонды ETF, облигации, опционы и фьючерсы, сберегательные продукты (доход до 4,2% в евро и до 6,1% в долларах).
В ближайшее время Freedom Finance активной экспансии в новые страны не планирует. Из интересных направлений изучаются возможности в Турции, ОАЭ, Азербайджане, Таджикистане. Все страны отличаются особенностями рынка и культуры, поэтому топ-менеджеры холдинга изучают рынки и общаются с регуляторами этих стран. Уже работает офис в Ереване (Армения) и есть брокерская лицензия. По всем указанным новым странам компания ожидает органический рост до 20% в год.
Freedom Holding планирует стратегически сосредоточиться на интеграции внутренних данных из разных стран и масштабировании своих продуктов. В числе важнейших задач, по словам CEO, — совершенствование и координация комплаенс-политик как на национальном (в каждой стране), так и на международном уровнях. «Неэффективный комплаенс может убить бизнес, эффективный сделает его победителем», — полагает Тимур Турлов. Это особенности сегодняшней реальности для финансового бизнеса, с учетом различных страновых санкций и ужесточения регулирования.
«Инвестиции в моем понимании — это увлекательнейшая история. Нет ничего более сложного и интересного в мире, чем инвестиции, — рассказывает Турлов о своем подходе. — Это квинтэссенция человеческой деятельности: попытка оценить чужой бизнес и понять, в какой бизнес имеет смысл вкладываться сейчас». Взвешенные долгосрочные решения видны и в сделках финансиста — все купленные стартапы встроены в экосистему, и в социальных проектах Тимура Турлова и Freedom — с января 2023 года он возглавил Федерацию шахмат Казахстана, а также холдинг спонсирует поддержку юношеского футбола, развитие искусства, экологические программы в стране.
С высокой вероятностью Freedom Holding Corp. уже в следующем квартале преодолеет отметку в $1 млрд выручки. Это новые масштабы и новые возможности для холдинга.