Freedom Holding: рост, диверсификация и экосистема

Брокеры («Фридом Финанс» и Freedom Finance Global) работают на собственной торговой платформе Tradernet. Это сложная финансовая система с использованием AI (artificial intelligence, искусственный интеллект), к ней подключены 15 брокеров и два банка. Около 40 тыс. ежедневно пользуются платформой и около 400 тыс. ежемесячно. В приложении, которое работает на 16 языках, можно совершать все операции с валютой и на рынке акций. А скоро здесь начнет действовать Freedom Chat, который сделает возможным прямо в переписке переводить друг другу акции или деньги (при идентификации клиентов и полной легальности сделок). Уже готовы и новые продукты к запуску — скоро будут доступны опционы и фьючерсы. Через FFG, который работает по английскому праву, на мировых рынках самыми топовым акциями торгуют не только граждане Казахстана, но и иностранные инвесторы. К 2026 году ожидается рост числа клиентов брокеров до 1 млн человек.