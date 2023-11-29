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Updated Сегодня, 12:14

Следователи проводят по факту гибели двух рыбаков в Пермском крае

Гибелью двух рыбаков в Прикамье занялись следователи

29 ноября 2023, 12:12
Фото: fusionbrain.ai

Следователи проводят по факту гибели двух рыбаков в Пермском крае

Тела мужчин искали три дня.

Верещагинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тел двух мужчин в Ильинском городском округе. По предварительной информации, в минувшую субботу, 25 ноября, двое рыбаков провалились под лед на реке Кама вблизи села Слудка.

О происшествии спасателям сообщил очевидец, который рыбачил вместе с мужчинами. Вчера, 28 ноября, во время поисковых мероприятий были обнаружены тела обоих рыбаков.

Сейчас опрошены очевидцы ЧП, проведен осмотр места инцидента и назначены судебно-медицинские экспертизы. Продолжаются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося. По итогам проверки следователь примет процессуальное решение.

В пресс-службе регионального следственного управления напоминают жителям Прикамья помнить о безопасности, чтобы избежать несчастных случаев. Перед выходом на лед внимательно осмотрите место предполагаемой рыбалки и определите прочность льда. Если лед начал трещать, а также есть угроза его отрыва от берега, нужно немедленно уйти на берег.

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#Происшествия#Пермь#Происшествие на воде#Рыбаки
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