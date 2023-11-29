Гибелью двух рыбаков в Прикамье занялись следователи

В пресс-службе регионального следственного управления напоминают жителям Прикамья помнить о безопасности, чтобы избежать несчастных случаев. Перед выходом на лед внимательно осмотрите место предполагаемой рыбалки и определите прочность льда. Если лед начал трещать, а также есть угроза его отрыва от берега, нужно немедленно уйти на берег.