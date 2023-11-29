Искали несколько дней. В Прикамье обнаружены тела двух пропавших рыбаков

Тела погибших переданы сотрудникам полиции, выясняются обстоятельства гибели мужчин. В региональном Минтербезе предупреждают жителей Прикамья о том, что выход на неокрепший лед водоемов опасен для жизни. Необходимо соблюдать основные правила поведения на реках, чтобы не пострадать. Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите о нем по номеру экстренных служб 112.