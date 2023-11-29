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В Ильинском округе Пермского края нашли тела двух погибших рыбаков

Искали несколько дней. В Прикамье обнаружены тела двух пропавших рыбаков

29 ноября 2023, 05:46
Фото: пресс-служба Минтербеза Пермского края

В Ильинском округе Пермского края нашли тела двух погибших рыбаков

Об исчезновении мужчин стало известно в эти выходные.

Спасатели нашли тела двух рыбаков, пропавших у острова Туренец в районе села Слудка Ильинского городского округа в минувшие выходные. Работы по поиску велись несколько дней — с субботы, 25 ноября. В понедельник, 27 ноября, сообщалось, что пропавших найти не удалось, были обнаружены только их личные вещи.

Вчера утром, 28 ноября, в 9:45, по распоряжению министерства территориальной безопасности Пермского края для водолазного поиска на место происшествия выезжала поисково-спасательная группа Пермской краевой службы спасения в составе шести человек и двух единиц техники. Как сообщили в пресс-службе регионального Минтербеза, спасатели пешей группы провели поиск вдоль береговой линии острова и обнаружили тело одного мужчины. Параллельно водолазы нашли тело второго рыбака в воде.

Тела погибших переданы сотрудникам полиции, выясняются обстоятельства гибели мужчин. В региональном Минтербезе предупреждают жителей Прикамья о том, что выход на неокрепший лед водоемов опасен для жизни. Необходимо соблюдать основные правила поведения на реках, чтобы не пострадать. Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите о нем по номеру экстренных служб 112.

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#Происшествия#Пермь#Происшествие на воде#Рыбак
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