Как повлияет на рынок недвижимости увеличение лимита на льготные ипотеки

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Банки получают разницу между льготной и рыночной ставкой, и государство компенсирует им эту недополученную прибыль. Из-за роста процентной ставки по рыночной ипотеке и ставки рефинансирования возникла необходимость увеличить компенсацию для банков. Об этом рассказали отраслевые эксперты в интервью RTVI.
Увеличение лимита на льготы может привести к росту цен на жилье, особенно на новостройки, и инфляции. Однако в 2023 году уже дважды увеличивались лимиты поддержки, и они почти все исчерпаны. Но если государство закладывает увеличение лимитов, то оно скорее всего не заинтересовано в сворачивании программ поддержки.
Строительство является полезным мероприятием для экономики. Оно привлекает вложения, создает рабочие места и увеличивает зарплаты. Рынок новостроек очень чувствителен, поэтому государство подходит к нему осторожно.
Кроме того, необходимо аккуратно подходить к изменению цен на недвижимость, чтобы избежать негативных последствий, как в случае Китая. В целом, государству выгодно поддерживать эту отрасль, так как она связана с другими и имеет положительное влияние на экономику.