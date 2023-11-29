Как повлияет на рынок недвижимости увеличение лимита на льготные ипотеки

Увеличение лимита на льготы может привести к росту цен на жилье, особенно на новостройки, и инфляции. Однако в 2023 году уже дважды увеличивались лимиты поддержки, и они почти все исчерпаны. Но если государство закладывает увеличение лимитов, то оно скорее всего не заинтересовано в сворачивании программ поддержки.