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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Как повлияет на рынок недвижимости увеличение лимита на льготные ипотеки

29 ноября 2023, 11:37
Планируется увеличение лимита на льготную ипотеку для банков, сообщает Минфин. Такое решение было принято из-за повышения ключевой ставки и активного спроса на господдержку. Увеличение лимита может повлиять на рынок новостроек.

Банки получают разницу между льготной и рыночной ставкой, и государство компенсирует им эту недополученную прибыль. Из-за роста процентной ставки по рыночной ипотеке и ставки рефинансирования возникла необходимость увеличить компенсацию для банков. Об этом рассказали отраслевые эксперты в интервью RTVI.

Увеличение лимита на льготы может привести к росту цен на жилье, особенно на новостройки, и инфляции. Однако в 2023 году уже дважды увеличивались лимиты поддержки, и они почти все исчерпаны. Но если государство закладывает увеличение лимитов, то оно скорее всего не заинтересовано в сворачивании программ поддержки.

Строительство является полезным мероприятием для экономики. Оно привлекает вложения, создает рабочие места и увеличивает зарплаты. Рынок новостроек очень чувствителен, поэтому государство подходит к нему осторожно.

Кроме того, необходимо аккуратно подходить к изменению цен на недвижимость, чтобы избежать негативных последствий, как в случае Китая. В целом, государству выгодно поддерживать эту отрасль, так как она связана с другими и имеет положительное влияние на экономику.

#Общество
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