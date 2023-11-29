Комитет Заксобрания Прикамья выступил за лишение мандата депутата, уехавшего из РФ

Илья Лисняк уехал из РФ в апреле 2023 года. Тогда же стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела за вымогательство в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2022 году депутат угрожал распространить негативную информацию о сотруднике аппарата администрации региона, а также о его родственниках.