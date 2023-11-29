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Published Сегодня, 09:18

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Комитет ЗС Пермского края выступил за лишение Ильи Лисняка статуса депутата

Комитет Заксобрания Прикамья выступил за лишение мандата депутата, уехавшего из РФ

29 ноября 2023, 09:18
Фото: соцсети Лисняка

Комитет ЗС Пермского края выступил за лишение Ильи Лисняка статуса депутата

Депутат не возвращается в РФ из-за уголовного дела.

Профильный комитет Заксобрания Пермского края поддержал решение о лишении полномочий депутата Ильи Лисняка. Его могут лишить мандата уже 30 ноября. В качестве основания приводится п. 13 и 15 ч. 1 статьи закона «О статусе депутата» — недекларирование доходов и пропуск заседаний, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Комиссия нашла займы на сумму около 500 тыс. рублей, которые не были отражены в документах. Вдобавок, Лисняк пропустил шесть пленарных заседаний парламента подряд. Депутат пытался участвовать в заседаниях дистанционно, но ему запретили.

Илья Лисняк уехал из РФ в апреле 2023 года. Тогда же стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела за вымогательство в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2022 году депутат угрожал распространить негативную информацию о сотруднике аппарата администрации региона, а также о его родственниках.

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#Пермь#Уголовное дело#Лисняк#Илья лисняк#Уголовное дело Лисняка
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