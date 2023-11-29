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Краевой подрядчик создаст новый полигон для вывоза снега из Перми в 2024 году

Краевой подрядчик создаст полигон для вывоза снега из центра Перми

29 ноября 2023, 02:57
Фото: 1MI

Краевой подрядчик создаст новый полигон для вывоза снега из Перми в 2024 году

Власти уже приобрели участок для размещения полигона.

Краевой подрядчик, которые занимается содержанием центра Перми, планирует построить снежный полигон. По данным министра транспорта Сергея Вешнякова, значительная часть затрат организации в покупке талонов на снежный полигон.

Для того чтобы не зависеть от муниципальных учреждений, а также для сокращения расходов, решено построить полигон — уже приобретен участок для этих целей. Объект должен заработать в следующем году, сообщает «Новый компаньон».

За вывоз снега из центра Перми с осени 2022 года отвечает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта».

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#Коммунальный рай#Пермь#Зима#Снег#Содержание дорог
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