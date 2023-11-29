Краевой подрядчик создаст полигон для вывоза снега из центра Перми

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Краевой подрядчик, которые занимается содержанием центра Перми, планирует построить снежный полигон. По данным министра транспорта Сергея Вешнякова, значительная часть затрат организации в покупке талонов на снежный полигон.
Для того чтобы не зависеть от муниципальных учреждений, а также для сокращения расходов, решено построить полигон — уже приобретен участок для этих целей. Объект должен заработать в следующем году, сообщает «Новый компаньон».
За вывоз снега из центра Перми с осени 2022 года отвечает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта».