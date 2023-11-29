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Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

«Молот» лишь в серии буллитов смог переиграть воскресенский «Химик»

«Молот» лишь в серии буллитов смог переиграть воскресенский «Химик»

29 ноября 2023, 16:55
Фото: ВХЛ
Основное время встречи закончилось со счетом 5:5.

Сегодня, 29 ноября, на своём льду «Молот» принимал чемпиона ВХЛ минувшего сезона — воскресенский «Химик». Счёт основного времени встречи в Перми: 5:5.

Отметим, что второй период завершился для «Молота» счетом, обещавшим победу — 5:2. Однако, игроки «Химика» сумели сровнять счёт.

У «Молота» заброшенными шайбами отличились Максим Игнатович, Владимир Пешехонов, Алексей Кожевников, Денис Дюрягин, Игорь Зенчиков.

Затем команды выясняли кто сильнее в серии буллитов. В хоккейной лотерее точнее оказались «молотобойцы» 6:5.

#Спорт#Хоккей#Молот#Вхл
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