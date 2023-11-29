«Молот» лишь в серии буллитов смог переиграть воскресенский «Химик»

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Сегодня, 29 ноября, на своём льду «Молот» принимал чемпиона ВХЛ минувшего сезона — воскресенский «Химик». Счёт основного времени встречи в Перми: 5:5.
Отметим, что второй период завершился для «Молота» счетом, обещавшим победу — 5:2. Однако, игроки «Химика» сумели сровнять счёт.
У «Молота» заброшенными шайбами отличились Максим Игнатович, Владимир Пешехонов, Алексей Кожевников, Денис Дюрягин, Игорь Зенчиков.
Затем команды выясняли кто сильнее в серии буллитов. В хоккейной лотерее точнее оказались «молотобойцы» 6:5.