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МТС обеспечила связью самый восточный горнолыжный курорт в Европе

МТС обеспечила связью самый восточный горнолыжный курорт в Европе

29 ноября 2023, 10:36
Фото: pexels.com
Цифровая экосистема МТС покрыла сетью LTE горнолыжный курорт «Такман» в Чусовском округе Пермского края. 11 трасс протяжённостью более 12 километров, 91 гектар фрирайд-зоны, крупнейший в Прикамье сноупарк и все инфраструктурные объекты базы обеспечены связью МТС и высокоскоростным интернетом.

С началом горнолыжного сезона туристы на комфортных скоростях смогут пользоваться мобильным интернетом и современными цифровыми услугами, включая сервисы экосистемы МТС. Например, общаться с близкими, делиться спортивными успехами в социальных сетях, связываться с экстренными службами, а также слушать любимую музыку и вести прямые эфиры со склонов.

«Такман» расположен в 130 км от Перми и 5 км от Чусового. По территории курорта проходит геологическая граница между Европой и Азией. Сюда съезжаются туристы из Москвы, Ярославской, Владимирской, Свердловской, Кировской, Вологодской, Челябинской, Тюменской, Удмуртской областей, республики Татарстан и ХМАО. В прошлом сезоне базу посетили свыше 160 тысяч человек.

«Горнолыжные курорты Прикамья входят в число лучших в стране, а «Такман» - одно из любимых мест отдыха пермяков и гостей региона. Мы понимаем, как важно оставаться на связи в любом месте и продолжать пользоваться привычными цифровыми сервисами. К примеру, приложение МТС Travel поможет спланировать поездку в Пермский край и соседние регионы, а онлайн-кинотеатр KION и МТС Music создадут нужное настроение для полноценного отдыха», - комментирует директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
«Сюда приезжают за эмоциями, и ими, как правило, хочется тут же поделиться – снять сторис, быстро опубликовать фото. Туризм – это одно из перспективных направлений развития Чусовского округа. Приглашаем всех любителей активного отдыха за положительными эмоциями, открытие сезона 2 декабря», – рассказал глава Чусовского округа Сергей Белов.

Проект реализован МТС совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края.

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