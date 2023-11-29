МТС обеспечила связью самый восточный горнолыжный курорт в Европе

«Такман» расположен в 130 км от Перми и 5 км от Чусового. По территории курорта проходит геологическая граница между Европой и Азией. Сюда съезжаются туристы из Москвы, Ярославской, Владимирской, Свердловской, Кировской, Вологодской, Челябинской, Тюменской, Удмуртской областей, республики Татарстан и ХМАО. В прошлом сезоне базу посетили свыше 160 тысяч человек.