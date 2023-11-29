МТС обеспечила связью самый восточный горнолыжный курорт в Европе

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
С началом горнолыжного сезона туристы на комфортных скоростях смогут пользоваться мобильным интернетом и современными цифровыми услугами, включая сервисы экосистемы МТС. Например, общаться с близкими, делиться спортивными успехами в социальных сетях, связываться с экстренными службами, а также слушать любимую музыку и вести прямые эфиры со склонов.
«Такман» расположен в 130 км от Перми и 5 км от Чусового. По территории курорта проходит геологическая граница между Европой и Азией. Сюда съезжаются туристы из Москвы, Ярославской, Владимирской, Свердловской, Кировской, Вологодской, Челябинской, Тюменской, Удмуртской областей, республики Татарстан и ХМАО. В прошлом сезоне базу посетили свыше 160 тысяч человек.
«Горнолыжные курорты Прикамья входят в число лучших в стране, а «Такман» - одно из любимых мест отдыха пермяков и гостей региона. Мы понимаем, как важно оставаться на связи в любом месте и продолжать пользоваться привычными цифровыми сервисами. К примеру, приложение МТС Travel поможет спланировать поездку в Пермский край и соседние регионы, а онлайн-кинотеатр KION и МТС Music создадут нужное настроение для полноценного отдыха», - комментирует директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
«Сюда приезжают за эмоциями, и ими, как правило, хочется тут же поделиться – снять сторис, быстро опубликовать фото. Туризм – это одно из перспективных направлений развития Чусовского округа. Приглашаем всех любителей активного отдыха за положительными эмоциями, открытие сезона 2 декабря», – рассказал глава Чусовского округа Сергей Белов.
Проект реализован МТС совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края.