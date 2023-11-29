На фотографа и его моделей в лесу у Голого Мыса напали с пистолетом

Конфликт возник в лесу с пассажирами и водителями двух проезжавших мимо машин. В ходе беседы один из мужчин достал пистолет и навёл его на единственного мужчину –участника фотосессии. Вышедшие из машины женщины называли двух девушек «проститутками и закладчицами». А о пистолете было сказано, что мужчина полицейский и ему можно носить пневматический пистолет.