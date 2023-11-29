На фотографа и его моделей в лесу у Голого Мыса напали с пистолетом

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Перми на фотографа и его моделей во время фотосессии в заснеженном лесу около микрорайона Голый Мыс напали. Как пишет участник конфликта Ирина Чугунова в соцсетях, нападавшие представились полицейскими и угрожали оружием.
Конфликт возник в лесу с пассажирами и водителями двух проезжавших мимо машин. В ходе беседы один из мужчин достал пистолет и навёл его на единственного мужчину –участника фотосессии. Вышедшие из машины женщины называли двух девушек «проститутками и закладчицами». А о пистолете было сказано, что мужчина полицейский и ему можно носить пневматический пистолет.
Далее пожилая женщина выбросила реквизит для съемок — продукты на подносе: имитированную черную икру, фрукты, багеты и пиццу. Затем она ударила одну из участниц съемки по лицу.
Пострадавшие собираются обратиться с заявлениями в полицию и следственный комитет. В пресс-службе краевого ГУ МВД корреспонденту Properm.ru рассказали, что пока заявлений в правоохранительные органы не поступало. «По информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка», — говорят в ведомстве.