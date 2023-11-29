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На фотографа и его моделей в лесу у Голого Мыса напали с пистолетом

На фотографа и его моделей в лесу у Голого Мыса напали с пистолетом

29 ноября 2023, 09:27
Фото: Ирина Чугунова / VK
Атаковавшие пермяков люди убеждали, что они полицейские.

В Перми на фотографа и его моделей во время фотосессии в заснеженном лесу около микрорайона Голый Мыс напали. Как пишет участник конфликта Ирина Чугунова в соцсетях, нападавшие представились полицейскими и угрожали оружием.

Конфликт возник в лесу с пассажирами и водителями двух проезжавших мимо машин. В ходе беседы один из мужчин достал пистолет и навёл его на единственного мужчину –участника фотосессии. Вышедшие из машины женщины называли двух девушек «проститутками и закладчицами». А о пистолете было сказано, что мужчина полицейский и ему можно носить пневматический пистолет.

Далее пожилая женщина выбросила реквизит для съемок — продукты на подносе: имитированную черную икру, фрукты, багеты и пиццу. Затем она ударила одну из участниц съемки по лицу.

Пострадавшие собираются обратиться с заявлениями в полицию и следственный комитет. В пресс-службе краевого ГУ МВД корреспонденту Properm.ru рассказали, что пока заявлений в правоохранительные органы не поступало. «По информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка», — говорят в ведомстве.

Фото: Ирина Чугунова / VK
#Происшествия#Общество#Пермь#Фотограф#Съемки
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