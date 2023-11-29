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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 09:22

Территорию киноцентра «Премьер» в Перми хотят застроить жильем

На месте киноцентра «Премьер» в Перми могут построить новый ЖК

29 ноября 2023, 07:57
Фото: Яндекс Карты

Территорию киноцентра «Премьер» в Перми хотят застроить жильем

Участок может попасть в программу комплексного развития территории.
Сюжет
Премьер

На месте киноцентра «Премьер» (ул. Пионерская, 17) и прилегающей к нему территории в Перми может появиться жилая застройка. В декабре помещения киноцентра освободятся, так как «Пермская синематека» переедет в «Кристалл-центр» (бывший кинотеатр «Кристалл»).

Ранее на пресс-конференции по открытию «Кристалл-центра» директор «Пермской синематеки» Ирина Ясырева рассказала, что экс-"Премьер» передадут краевому Минимущества, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Здание на Пионерской, 17 является аварийным.

По данным «Ъ-Прикамье», участок под киноцентром «Премьер» площадью 5,7 тыс. кв. м, а также 12,07 га прилегающей земли могут войти в состав территории для комплексного развития. Земли, которые могут выставить на торги, находятся в кварталах, ограниченных ул. Пионерской, Белинского, Куйбышева и Механошина. Чиновники рассчитывают построить здесь 256,9 тыс. кв. м жилья переменной высотности 5-25 этажей. Прогнозируется, что в новом квартале смогут проживать более 9 тыс. человек.

Сейчас потенциальная зона комплексного развития территории занята малоэтажными домами и административными зданиями. Для проекта застройки власти рассчитывают расселить дома и нежилые здания, а также выкупить недвижимость — на эти цели могут направить более 4 млрд рублей. Также в планах — строительство встроенных детских садов и школы на 600 мест. В Минстрое Прикамья рассматривают возможность вовлечения территории киноцентра «Премьер» и прилегающих участков в КРТ жилой застройки.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Застройка#Премьер
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