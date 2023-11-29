На месте киноцентра «Премьер» в Перми могут построить новый ЖК

По данным «Ъ-Прикамье», участок под киноцентром «Премьер» площадью 5,7 тыс. кв. м, а также 12,07 га прилегающей земли могут войти в состав территории для комплексного развития. Земли, которые могут выставить на торги, находятся в кварталах, ограниченных ул. Пионерской, Белинского, Куйбышева и Механошина. Чиновники рассчитывают построить здесь 256,9 тыс. кв. м жилья переменной высотности 5-25 этажей. Прогнозируется, что в новом квартале смогут проживать более 9 тыс. человек.