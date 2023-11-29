На выставке-форуме «Россия» покажут удмуртскую свадьбу

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В качестве жениха — Павел Белкин, старший преподаватель ижевского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, председатель молодежного парламента при Государственном Совете Удмуртской Республики. Невестой станет Полина Иванова, студентка шестого курса педиатрического факультета Ижевской государственной медицинской академии. Об этом пишет udm-info.ru.
Согласно удмуртским традициям, выполнение обрядов гарантирует благополучную и счастливую жизнь супругов. Комплекс свадебных традиций включает сватовство, сговор, пир в доме невесты, пир в доме жениха, послесвадебные ритуалы.
Концертная программа «Удмуртская свадьба» состоит из четырех сцен, которые отражают ключевые этапы традиционной свадьбы. Начинается она с приезда свадебного поезда жениха. Родственники, а также друзья жениха в традиционных свадебных нарядах, в повозках с нарядно украшенными лошадьми прибывают к дому, где живет невеста.
Играет музыка. Перед тем как попасть в дом невесты, необходимо заплатить выкуп и преодолеть различные шуточные препятствия. В процессе выкупа невесты гости песнями выражают свое желание взглянуть на невесту, сравнивая ее с цветком.
Поначалу выводят подставную невесту, но жених должен требовать свою. Спустя время она выходит, но держится на расстоянии от гостей.
Под музыкальное сопровождение подруги невесты шьют полог для приданого. Мать невесты и ее родственницы одевают невесту. Сменой головных уборов подчеркивается смена социального и брачного статуса. По завершении обряда девушка уже не имеет права показываться на людях с непокрытой головой.
Заканчивается исполнение свадебных напевов словами о том, что настало время вынести сундук с приданым. После обряда выкупа невесту и приданое отдают жениху. Жених с невестой садятся в повозку и с песнями уезжают.
В ходе международной выставки-форума «Россия» (0+) в рамках дней регионов субъекты представляют свои свадебные традиции. В России с заботой относятся к институту семьи и сохранению семейных ценностей. Безусловным приоритетом является поддержка материнства и детства. Активно реализуются направления нацпроекта «Демография». Президент РФ Владимир Путин не случайно объявил 2024 год в стране Годом семьи.