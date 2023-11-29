На выставке-форуме «Россия» покажут удмуртскую свадьбу

Концертная программа «Удмуртская свадьба» состоит из четырех сцен, которые отражают ключевые этапы традиционной свадьбы. Начинается она с приезда свадебного поезда жениха. Родственники, а также друзья жениха в традиционных свадебных нарядах, в повозках с нарядно украшенными лошадьми прибывают к дому, где живет невеста.