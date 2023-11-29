Награжден Орденом Мужества. В Пермском крае простились с убитым на СВО военным

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:34
На СВО был убит военный из Пермского края Олег Макаров. Прощание с мужчиной прошло в Куединском муниципальном округе 28 ноября, сообщается в соцсетях округа. Мужчина был посмертно награжден Орденом Мужества. Подробности о дате или обстоятельствах гибели мужчины чиновники не приводят.
СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. О гибели военных из Прикамья сообщают чиновники в социальных сетях, при этом власти Перми такие данные не публикуют, в отличие от руководства других территорий.