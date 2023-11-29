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В Пермском крае простились 28 ноября с убитым на СВО военным

Награжден Орденом Мужества. В Пермском крае простились с убитым на СВО военным

29 ноября 2023, 02:32
Фото: vk.com/club179556569

В Пермском крае простились 28 ноября с убитым на СВО военным

Дата гибели участника спецоперации неизвестна.

На СВО был убит военный из Пермского края Олег Макаров. Прощание с мужчиной прошло в Куединском муниципальном округе 28 ноября, сообщается в соцсетях округа. Мужчина был посмертно награжден Орденом Мужества. Подробности о дате или обстоятельствах гибели мужчины чиновники не приводят.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. О гибели военных из Прикамья сообщают чиновники в социальных сетях, при этом власти Перми такие данные не публикуют, в отличие от руководства других территорий.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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